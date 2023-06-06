新二代國際交流活動　國教署培育多語人才

為了推行東南亞國家校際交流活動，教育部國民及學前教育署推動「新二代國際交流活動」，除了鼓勵學校透過活動促進校際文化交流並鼓勵學校以遠端視訊方式辦理校際交流活動，透過網路讓體驗國際環境文化與拓展國際視野的學習希望藉由語文強化課程、東南亞文化等議題討論，維持國際交流效益，進而紮根培育國際人才。
記者賴正琳／綜合報導
以國立台北科技大學附屬桃園農工為例，該校長期參與「新二代國際交流活動」，在新住民教育推廣上成效卓越。為辦理視訊交流活動，學校召集英文志工社及越南語社同學，並安排的相關學生培訓課程，像是安排新住民子女成員每週一次越南語課，且為落實深化教育交流目標，更與對方交流學校共編google site放置交流學生的自我介紹及交流內容，讓學生提早認識交流的對象和內容。
另外，高雄市立中山高中在加入「新二代國際交流活動」的種子學校培訓行列後，規劃辦理「他鄉・故鄉」和「記憶時光機」等系列東南亞文化分享講座、實地探訪活動，增進新住民子女對父母親故鄉有更多的認識，有助於提升其文化認同感。該校也透過與越南西河內學校學生的互動對話，讓雙方學生能更瞭解台越文化的同異之處，培養對多元文化之欣賞及理解，拓展更豐富的國際視野。
國教署表示，本計畫進行校際視訊交流活動3年，共計807位本國學生參與，其中包含新二代325位，而東南亞參與學生數更高達788位，透過種子學校執行計畫的成果，可見其執行成效良好，也期待未來持續深化校際間教育交流深度與互動。