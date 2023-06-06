挑戰果粉荷包！蘋果首款VR售價10萬 蘋果概念股一片綠
Apple 2023 WWDC正式登場，會上秀出首款VR頭戴式裝置「Apple Vision Pro」，可隨時錄製3D影片、播放2D或者3D影片，使用者也能同時看到真實世界的景像。該產品預估明（2024）年初上市，不過售價3499美元，換算新台幣約超過10萬元，讓玩家咋舌。今（6）日蘋果概念股也大多一片綠，像是毅嘉跌9%，玉晶光跌6%，康舒、GIS-KY也跌2到4%。
記者許家禎／台北報導
Apple 2023 WWDC正式登場，外界關注首款研發的VR頭戴式裝置，「Apple Vision Pro」可將現實和虛擬世界融合為一，用家能透過 Vision Pro 把網路世界延伸到實境，同時仍能看到真實世界的景像。使用者可以把 Mac 的畫面無線投射到 Vision Pro 上，享受一個超大且可隨身攜帶的AR畫面，且可隨時錄製3D影片、播放2D或者3D影片。
Vision Pro預估最快將在2024年上半年正式上市，但價格為3499美元，約為新台幣10萬元左右，讓市場咋舌，有玩家認為Vision Pro不具競爭力，有點太「高貴」。市場聲音似乎影響今日蘋果概念股股價，相關概念股一片黑。
像是毅嘉跌9%，鐿鈦、大立光、玉晶光跌6%，康舒、GIS-KY、光寶科、宣德、威剛、順德、大立光、鼎天、宏捷科、全新、致伸、南電、創惟跌2到4%。閎康、亞光跌1%以上。而其他光學鏡頭族群也走低，如揚明光、先進光也跌逾6%。