文化成年禮金來了！大學姊蔡英文為青年送上台灣首次成年禮

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蔡英文7年未回母校，今天特別回到中山女高，為高中生、全台所有18至21歲青年，送上首次發放的文化成年禮。她說，經過3年疫情，許多學生少了畢業典禮、畢業旅行、實體活動，希望大家能透過成年禮金參與藝文活動，也幫助藝文產業復甦，文化部也與獨立書店合作，給予點數放大的專屬優惠，她鼓勵大家走進書店、電影院、藝術場館，除了文化成年禮金，教育部還提供疫後就學貸款補助方案，減輕青年壓力，體育署還有青春動滋券，讓青年觀賞體育賽事，最後她勉勵畢業生勇敢追夢，「祝大家畢業快樂」。
文化部說明，出生日期在2001年9月1日至2005年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣。沒有手機的青年朋友，文化部也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。詳情可參考文化幣官網。
文化部表示，自2月公布擴大成年禮金政策後，陸續推出獨立書店消費2點送1點、最高可放大到1800點；表演藝術青年席位可享5折以下專屬優惠；電影院除國片限定，並鼓勵影城推出爆米花、飲料或票價折扣等方案，邀請青年下半年進場挺強檔國片；在最終領用關鍵前夕，更參考校園封測時的建議，推出「消費滿200再抽文化幣」，20萬組放大點數優惠。
文化部指出，目前全台已有超過10000個藝文消費點，包含博物館、音樂會、表演節目、實體書店、電影院、唱片及樂器行、live house、文創或工藝品店、文創園區及市集等。消費點遍及全台22個縣市，如獨立書店已有338家，包括離島的金門、澎湖、馬祖、蘭嶼有16家加入。此外，文化部也搭配疫後振興計畫，7月起將於各縣市陸續推出創新書市、偏鄉巡演及藝術市集，運用APP的靈活性，在各個臨時市集、場域都可使用成年禮金。
史哲說，期盼成年禮金政策能成為「疫後對於藝文產業最大規模的攪動」，讓藝文成為青年朋友未來人生中最重要的支持力量，也讓青年朋友協力成就藝文產業的永續發展。文化部提醒，文化幣APP目前於App Store（ios）及Google Play（Android）上架，符合資格的18至21歲青年可開始領取並馬上使用。同時，歡迎各縣市政府響應優惠或推薦藝文業者，也邀請藝文店家持續申請加入成為消費點。