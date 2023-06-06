7月9日侯友宜千人造勢 藍議員信心喊「民調回升」：觸底反彈
國民黨2024總統參選人侯友宜聲勢下滑，近期更有民調顯示侯友宜民調支持度，遭到民眾黨總統參選人柯文哲反超。對此，力挺侯的新北市議員林金結今（6）日受訪仍信心表示，觸底反彈時間已到，他強調，「侯腮雷」後援會將在7月9日舉辦近3000人造勢，這一槍打響後侯友宜民調應會回升。
記者翁子竣／台北報導
林金結今受訪表示，侯市長目前民調雖然暫居劣勢，但他覺得觸底反彈時間已到，就好像股神巴菲特之前賣台積電股票，導致台積電股票都在300多元後觸底反彈，覺得國民黨整合好後，侯友宜民調會慢慢拉升，他有信心會倒吃甘蔗、漸入佳境。
林金結指出，「侯腮雷」後援會在新北市議長蔣根煌推動下，在全台灣會遍地開花，將來國民黨全代會結束後，大家也會團結一致挺侯友宜，「民調應會慢慢拉到39至40%水準，對侯友宜未來民調有信心。」
媒體詢問，用「侯腮雷」後援會幫忙侯友宜，成為地方藍營共主？林金結說，他們會在7月9日辦理全國第一場近3000人造勢，「侯腮雷」後援會開第一槍，讓這個雷打響侯友宜後援會，這一槍開下後全台會陸續成立「侯腮雷」後援會，現在慢慢加溫，登記前加上藍營整合，未來有信心侯友宜民調會恢復。