提告陳雪生性騷勝訴　范雲：一點高興都沒有、這3年真的太辛苦

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對此范雲表示，雖然3個案件都勝訴了，但卻沒有一點高興的感覺，從自己公開指控陳雪生性騷擾到現在，「這3年真的太辛苦了。」
范雲說，從「申訴」、「懲罰」、「文化」三個層面分析。首先職場申訴制度對受害人太不友善，造成加害人無所忌憚說出「你去告啊！」甚至反過來提告受害人，本案中被陳雪生反提告誹謗，在此刑事案件中，范雲從受害人轉為被告，每次都必須親自出庭。
第二為法律制度對性騷擾的懲罰太輕。對陳雪生提行政性騷擾申訴，最後性騷擾成立，也僅要繳交1至10萬元罰鍰。最後則是文化上習慣質疑受害人，性騷擾受害人如果不夠完美，就無法獲得足夠的支持與同情。直到現在，還是有人在網路上質疑，陳雪生是因為議場推擠，別無選擇，稱自己的控訴，是政治操弄。
范雲表示，自己遭遇性騷擾不想就這樣算了，也感謝外界質疑與冷嘲熱諷，讓她親自感受到性別暴力受害人所面臨的困境。她會繼續在立法院努力，改變對受害人如此不友善的法制環境與文化。
范雲也強調，接下來將把經驗轉化成具體行動，全面徹底檢討目前性騷擾申訴制度、《性平法》與《性騷擾防治法》缺漏，用自己的受害人經驗，以及協助過許多受害人的經驗，實際改革性騷擾申訴制度。
范雲說，也許無法讓台灣社會不再出現性騷擾加害人，但會努力讓所有「不要就這麼算了」的受害人，不分性別，都能夠被好好地接住。最後也提到，將依先前承諾，把全數獲賠金額捐給婦女救援基金會，用行動協助性騷擾受害人。