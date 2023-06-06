造浪者現形1／各黨都有性騷傳聞！要果斷處理　幫受害者主持公道

提告陳雪生性騷勝訴　范雲：一點高興都沒有、這3年真的太辛苦

▲民進黨立委范雲遭國民黨立委陳雪生性騷案，范雲3案皆勝訴，表示沒有一點高興的感覺，這3年真的太辛苦。（圖／翻攝自范雲臉書）
▲民進黨立委范雲遭國民黨立委陳雪生性騷案，范雲3案皆勝訴，表示沒有一點高興的感覺，這3年真的太辛苦。（圖／翻攝自范雲臉書）

記者陳威叡／台北報導

立法院臨時會於2020年審查監院人事案，藍綠立委爆發推擠衝突，過程中民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生，用肚子從背後頂撞，甚至打趣稱「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。台北地院今（6）日上午判決陳雪生敗訴，應判賠8萬元定讞。對此范雲表示，民事求償、性騷擾行政申訴與對方提起刑事誹謗告訴都勝訴，但沒有一點高興的感覺，「這3年真的太辛苦了。」接下來將透過自身經驗，徹底檢討目前性騷擾申訴制度、《性平法》與《性騷擾防治法》缺漏，實際改革性騷擾申訴制度。

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對於陳雪生於立法院議場性騷擾范雲一事，發生至今將近3年時間，范雲提起性騷擾行政申訴、民事求償，陳雪生則對范雲提起誹謗告訴。2022年6、7月刑事及性騷擾行政申訴2案均由范雲勝訴確定。台北地院今日宣判范雲民事求償案結果，陳雪生應賠償8萬元，不可上訴。

對此范雲表示，雖然3個案件都勝訴了，但卻沒有一點高興的感覺，從自己公開指控陳雪生性騷擾到現在，「這3年真的太辛苦了。」

范雲說，從「申訴」、「懲罰」、「文化」三個層面分析。首先職場申訴制度對受害人太不友善，造成加害人無所忌憚說出「你去告啊！」甚至反過來提告受害人，本案中被陳雪生反提告誹謗，在此刑事案件中，范雲從受害人轉為被告，每次都必須親自出庭。

第二為法律制度對性騷擾的懲罰太輕。對陳雪生提行政性騷擾申訴，最後性騷擾成立，也僅要繳交1至10萬元罰鍰。最後則是文化上習慣質疑受害人，性騷擾受害人如果不夠完美，就無法獲得足夠的支持與同情。直到現在，還是有人在網路上質疑，陳雪生是因為議場推擠，別無選擇，稱自己的控訴，是政治操弄。

范雲表示，自己遭遇性騷擾不想就這樣算了，也感謝外界質疑與冷嘲熱諷，讓她親自感受到性別暴力受害人所面臨的困境。她會繼續在立法院努力，改變對受害人如此不友善的法制環境與文化。

范雲也強調，接下來將把經驗轉化成具體行動，全面徹底檢討目前性騷擾申訴制度、《性平法》與《性騷擾防治法》缺漏，用自己的受害人經驗，以及協助過許多受害人的經驗，實際改革性騷擾申訴制度。

范雲說，也許無法讓台灣社會不再出現性騷擾加害人，但會努力讓所有「不要就這麼算了」的受害人，不分性別，都能夠被好好地接住。最後也提到，將依先前承諾，把全數獲賠金額捐給婦女救援基金會，用行動協助性騷擾受害人。

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