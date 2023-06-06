台斯舉行跨部會經濟合作會議 斯國經濟部政次：盼強化經貿合作
外交部今（6）日指出，斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）率領斯國官、研、產、學各界代表26人訪問團於5日下午出席第三屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」開幕儀式。史維茲致詞時也肯定我國廠商鴻海及台達電為斯國重要的投資廠商，也希望持續強化台斯經貿合作。
記者邱新博／台北報導
國發會主委龔明鑫首先致詞表示，自2021年首屆合作諮商會議以來，台斯雙邊關係有長足進展。我國透過「韌性計畫」協助中東歐國家發展關鍵產業，並藉中東歐投、融資基金強化民主供應鏈韌性。外交部政務次長李淳表示，今年為雙邊互設代表處20週年，史維茲次長率團訪台別具意義，期望本次會議促成雙方未來更多投資與交流。經濟部次長陳正祺也致詞表達歡迎。
史維茲致詞表示，此行是他首度來台，對參訪聞名世界的台北101感到欣悅，並肯定我國廠商鴻海及台達電為斯國重要的投資廠商。斯國外交部經濟暨發展合作總司長Lucia Kiss也線上與會，表示樂見台斯於各項領域緊密合作，相信斯國訪團此行將收穫滿滿。
開幕儀式後雙方接續進行投資貿易論壇、「經貿」及「半導體、教育、科學與科技」兩個工作小組諮商會議，針對促進台斯兩國經貿、投資、半導體、教育、科學及科技等議題充分交換意見，另透過投資商機論壇及B2B商業媒合會，進一步拓展雙邊經貿商機、產業對接，以強化民主供應鏈韌性。
外交部樂見台斯在重要議題上加強合作，並將持續與相關部會密切配合，以繼續深化兩國雙邊關係，並且強化雙方對抗極權政權擴張的韌性。