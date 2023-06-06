特企／貓奴必看！這品牌豆腐砂「超狂成分」獲國際肯定

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市面上品牌百百種，新手貓奴、想幫主子換新品牌的飼主，又要如何選擇呢？網路上就有一篇文章，是由新手貓奴發出的提問，「想請問豆腐砂怎麼選？」，網友見狀便提出毛孩時代、pidan、愛寵等品牌，有些豆腐砂的香精氣味過重，添加過多二氧化矽，對貓咪的健康都會有影響，畢竟貓也有三急，每天除了吃飯、耍廢，上廁所的錢可不能省。
使用豆腐砂除了怕味道殘留外，還怕粉塵多，造成室內烏煙瘴氣，粉塵一旦吸入體內，容易沉積在肺泡中，造成肺部纖維化。豆腐砂品牌「毛孩時代」就使用獨家高壓蒸氣技術，添加天然絲蘭萃取物，有效降低排泄物中的氨氣，達到16小時無臭味的功能，遇到水分可以在5秒內凝結，不黏底，也獲得各項國際認證。
豆腐砂雖然方便，可以沖馬桶，卻仍要看家中馬桶的耐受度，有些水管老舊、沖力不足，很可能造成堵塞的狀況。豆腐砂的成分天然，即使貓咪誤食，也不會對身體造成太大影響，建議使用無味、奶香等天然氣味，避免多餘的化學殘留。
就礦砂、松木砂來說，豆腐砂的價格並不親民，用礦砂的價格和豆腐砂做比較，平均18到20公斤的貓砂要價5、600元，2.5公斤的豆腐砂就要200多元，雖然有體積上的差異，普遍來說，豆腐砂的成本真的高很多，但貓咪舒服，身體健康，飼主的錢花得就很值得。
提醒已經準備入坑當貓奴的人，請先當好守財奴，該花的不要省，一分錢一分貨，臭？不臭？便宜？高成本？取決於貓奴要給主子怎樣的生活品質。不管最後的抉擇如何，貓奴跟主子健康、開心最重要，領養就不棄養。