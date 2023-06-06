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特企／貓奴必看！這品牌豆腐砂「超狂成分」獲國際肯定

▲貓咪是大多數現代人家中的必備成員。（圖／讀者提供）
▲貓咪是大多數現代人家中的必備成員。（圖／讀者提供）

本報訊

迷人的毛小孩是大多數現代人家中的必備成員，相較於要帶出門遛的狗，飼養傲嬌的貓相對輕鬆。談到影響室內臭味關鍵的貓砂，網友各有喜愛的派別，礦砂、松木砂、豆腐砂、木屑砂等，其中又因豆腐砂的處理方便，可以直接沖馬桶，受到最多人的愛用！

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豆腐砂是用廢棄黃豆渣製成的，有長條狀，也有砂狀，淡淡豆香，原料來源較天然環保，可溶解、焚燒或掩埋，使用豆腐砂的飼主有逐年增加的趨勢；除臭度高，凝結力和吸收力皆強，大號、小號或是軟便通常都可以吸附地很均勻。

市面上品牌百百種，新手貓奴、想幫主子換新品牌的飼主，又要如何選擇呢？網路上就有一篇文章，是由新手貓奴發出的提問，「想請問豆腐砂怎麼選？」，網友見狀便提出毛孩時代、pidan、愛寵等品牌，有些豆腐砂的香精氣味過重，添加過多二氧化矽，對貓咪的健康都會有影響，畢竟貓也有三急，每天除了吃飯、耍廢，上廁所的錢可不能省。

使用豆腐砂除了怕味道殘留外，還怕粉塵多，造成室內烏煙瘴氣，粉塵一旦吸入體內，容易沉積在肺泡中，造成肺部纖維化。豆腐砂品牌「毛孩時代」就使用獨家高壓蒸氣技術，添加天然絲蘭萃取物，有效降低排泄物中的氨氣，達到16小時無臭味的功能，遇到水分可以在5秒內凝結，不黏底，也獲得各項國際認證。

豆腐砂雖然方便，可以沖馬桶，卻仍要看家中馬桶的耐受度，有些水管老舊、沖力不足，很可能造成堵塞的狀況。豆腐砂的成分天然，即使貓咪誤食，也不會對身體造成太大影響，建議使用無味、奶香等天然氣味，避免多餘的化學殘留。

就礦砂、松木砂來說，豆腐砂的價格並不親民，用礦砂的價格和豆腐砂做比較，平均18到20公斤的貓砂要價5、600元，2.5公斤的豆腐砂就要200多元，雖然有體積上的差異，普遍來說，豆腐砂的成本真的高很多，但貓咪舒服，身體健康，飼主的錢花得就很值得。

提醒已經準備入坑當貓奴的人，請先當好守財奴，該花的不要省，一分錢一分貨，臭？不臭？便宜？高成本？取決於貓奴要給主子怎樣的生活品質。不管最後的抉擇如何，貓奴跟主子健康、開心最重要，領養就不棄養。

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