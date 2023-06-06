王品12MINI新開店！泰式酸辣鍋第2鍋半價 內用外帶「肉量加倍」
王品集團加快展店腳步，其中又以「快食尚」系列最迅速，火鍋「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」，兩大品牌預計5週連開5家新店，全台合計門店將達100家。「石二鍋」大潤發平鎮店、大潤發台南店兩店接連開幕，開幕首5日，享王品瘋美食點數加倍回饋。「12MINI快煮鍋」則接連開出新莊中平、新店中正店、三重正義北店3家門店，新門店限定快閃開幕慶，超人氣「泰式酸辣鍋」第2鍋半價，限量50組。
記者葉盛耀/綜合報導
王品集團旗下「石二鍋」大潤發平鎮店將於6月17日開幕、大潤發台南店6月20日開幕，兩家新門店從開幕日起5天，到店消費即享王品瘋美食APP點數加倍送，最高可獲得6%點數回饋。「12MINI快煮鍋」也連續開出5月27日新莊中平、6月2日新店中正、6月21日三重正義北共3家門店。
較早開幕的新莊中平、新店中正店今(6)日推出快閃優惠，「泰式酸辣鍋」可享第2鍋半價，每日限量50組，每人限購1組，另也有6月7日~6月9日限時3天，內用、外帶肉量直接加倍。三重正義北店則將於6月26日~6月27日同享泰式酸辣鍋第2鍋半價，6月28日~6月30日限時3天，內用、外帶肉量直接加倍。
另外，全台「12MINI快煮鍋」也祭出優惠，6月10日~6月1日，不限內用、外帶，消費滿359元，贈MINI麻辣滷味一份。6月15日~7月9日，透過「王品瘋美食」APP結帳，不限金額都可享瘋點數加碼最高6%回饋。6月20日~6月30日，消費即可以12元優惠價加購楊桃冰沙。
有國民火鍋之稱的「錢都日式涮涮鍋」與旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」，攜手推出「夏季沁涼芒果季」，以當季芒果為主軸，即日起開跑。錢都研發出「沁夏金龜香芒牛奶鍋套餐」，湯底結合南瓜與牛奶，以及完熟愛文芒果萃取，帶出自然的甜味與「隱藏版」的芒果清香。主打自助式吃到飽的「吉哆火鍋百匯」，則推出多道芒果熱菜，以及芒果霜淇淋、楊枝甘露、芒果波士頓派等甜點。