78歲歌王孫情5年「敗光1.6億財產」 離婚淨身出戶10棟房產送前妻
現年78歲的資深歌手孫情（孫立誠），西元1968年唱紅韓國電影同名主題曲〈淚的小花〉，在樂壇被稱為「痛苦歌王」，他在事業巔峰期選擇離開台灣，移居美國做生意，卻也因此在5年之間花光1.6億元財產。孫情與妻子離婚後，大方「淨身出戶」贈與其10棟房產，也令所有人感到吃驚。
記者黃雅琪/綜合報導
孫情近日登上談話性節目《新聞挖挖哇》，提到早期台灣演藝圈受到黑道控制，許多藝人常被槍抵著逼上台表演，因此他選擇離開台灣的音樂事業，飛往美國經商賣鳳梨酥；孫情透露，當年鳳梨酥每盒成本9美元（約276元台幣），平均售價24美元（約737元台幣）利潤很高，他一週就有10個貨櫃量的訂單要處理，主要都是賣給日本中老年遊客。
當年經商賺了不少錢的孫情並沒有存下來，他為了經營生意上的人脈，每晚光是餐酒費用就要支出5000美元，依照當時匯率換算約為20萬台幣，賺多花費也多，短短5年內孫情耗盡1.6億元財產，僅剩下1000萬元，導致他常年住在旅館內過日子。
孫情曾與廣播天后有過一段婚姻，他透露當年想與妻子一起到夏威夷經商，但女方選擇留在台灣繼續拚事業，兩人理念不同最終離婚：「感情本來就是不能勉強」，孫情大方「淨身出戶」並留給對方10幾間房產，令節目來賓讚嘆不已。