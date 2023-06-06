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78歲歌王孫情5年「敗光1.6億財產」　離婚淨身出戶10棟房產送前妻

▲78歲歌王孫情在節目上提到，他在5年敗光1.6億元財產招待生意夥伴，離婚後選擇淨身出戶10棟房產全送前妻。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）
▲78歲歌王孫情在節目上提到，他在5年敗光1.6億元財產招待生意夥伴，離婚後選擇淨身出戶10棟房產全送前妻。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

現年78歲的資深歌手孫情（孫立誠），西元1968年唱紅韓國電影同名主題曲〈淚的小花〉，在樂壇被稱為「痛苦歌王」，他在事業巔峰期選擇離開台灣，移居美國做生意，卻也因此在5年之間花光1.6億元財產。孫情與妻子離婚後，大方「淨身出戶」贈與其10棟房產，也令所有人感到吃驚。

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▲孫情早年選擇放棄台灣音樂事業，轉而到美國經商賣鳳梨酥。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）
▲孫情早年選擇放棄台灣音樂事業，轉而到美國經商賣鳳梨酥。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）
孫情近日登上談話性節目《新聞挖挖哇》，提到早期台灣演藝圈受到黑道控制，許多藝人常被槍抵著逼上台表演，因此他選擇離開台灣的音樂事業，飛往美國經商賣鳳梨酥；孫情透露，當年鳳梨酥每盒成本9美元（約276元台幣），平均售價24美元（約737元台幣）利潤很高，他一週就有10個貨櫃量的訂單要處理，主要都是賣給日本中老年遊客。

▲孫情自豪地介紹收藏古玩。（圖／記者朱曼寧攝）
▲孫情自豪的介紹私人收藏品。（圖／記者朱曼寧攝）
當年經商賺了不少錢的孫情並沒有存下來，他為了經營生意上的人脈，每晚光是餐酒費用就要支出5000美元，依照當時匯率換算約為20萬台幣，賺多花費也多，短短5年內孫情耗盡1.6億元財產，僅剩下1000萬元，導致他常年住在旅館內過日子。

孫情曾與廣播天后有過一段婚姻，他透露當年想與妻子一起到夏威夷經商，但女方選擇留在台灣繼續拚事業，兩人理念不同最終離婚：「感情本來就是不能勉強」，孫情大方「淨身出戶」並留給對方10幾間房產，令節目來賓讚嘆不已。

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