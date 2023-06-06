遭范雲控肚頂性騷判賠8萬 陳雪生發三點聲明：司法已死
3年前立法院朝野黨團爆發推擠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生，用肚子從她背後連續「頂了3次」，後決定提告求償50萬元。台北地方法院一審判陳需賠償8萬元，陳不服上訴，台北地院今（6）日上午判決出爐，陳敗訴需賠償范8萬元。
記者翁子竣／台北報導
陳雪生三點聲明表示，一、109年7月14日立院審理監察院院長人事案時，因當時現場混亂，在場委員均有肢體接觸。因本人身高近190公分，而范雲不足160公分，客觀上顯然不可能有本人肚子碰撞范雲臀部之情形，此節亦為台北市政府性平會調查屬實，故范雲稱本人有以肚子碰撞其臀部云云，顯然與事實不符，故本人認為實有澄清之必要性。
二、另因本人於公開場合突遭范雲委員不實指控本人性騷擾，為捍衛個人清譽，本人於當場表示「我對你沒興趣」之主觀想法，或因情急之下用詞稍顯粗魯，但此乃因本人對於范雲的指控實感氣憤，係為了捍衛個人聲譽，斷無任何性騷擾之意圖。
三、至於范雲嗣後對外透過媒體無據指摘本人為馬祖王，數度騷擾職員之指控云云，此部分則全無證據。無奈法院對此毫無根據之誹謗行為認定無罪，實為司法已死，然本人希冀范雲切莫藉機蹭熱發燒議題，亂潑髒水。
陳雪生強調，他從政多年，為國為民，廣受馬祖居民之信賴與肯定。經此爭議，今後定會在性別議題上抱持謙虛態度持續學習。