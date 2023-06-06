羅志祥復出／不甩毀滅式爆料！43歲亞洲舞王攀回演藝生涯第二春

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羅志祥自從將事業重心移至中國後，迎來演藝生涯顛峰，與交往快10年的中國網紅周揚青論及婚嫁，可謂事業愛情兩得意，沒想到2020年周揚青就在社群平台上宣布分手，並指控羅志祥的感情世界混亂，這段「毀滅式分手」有如當年的疫情般，直接重創羅志祥的演藝生涯，事情延燒1個多月，羅志祥才終於在社群平台公開道歉，將近7000字的長文以表示對周揚青的歉意與懺悔，從此消失好長一段時間。
2022年捲土重來！跨年舞台復出廣受好評
遭到周揚青「毀滅式分手」後，羅志祥則是低調回到台灣休息，直到2021年2月，羅志祥才悄悄轉戰YouTube創立「SHOW TV」，首部影片是他喬裝成工作人員，親自走上街頭傾聽民眾們對他的看法，這也是羅志祥在風波後首度公開露面，幽默又樂觀的態度瞬間造成熱議，為復出之路奠定基礎。
2022年1月1日，羅志祥選在花蓮家鄉復出，擔綱跨年壓軸，一口氣表演近10分鐘的唱跳組曲，包含〈一支獨秀〉、〈愛投羅網〉、〈精舞門〉、〈鬧翻天〉等經典神曲，讓人難以想像，當年的羅志祥竟然已經42歲，依舊臉不紅氣不喘，站在台上展現他的真正實力，不僅奪下當天跨年收視之冠，同年在台北小巨蛋、高雄巨蛋的演唱會都開出紅盤，廣受外界好評。
2023年重返螢光幕！各種實境節目找上門
成功復出歌壇的羅志祥趁勝追擊，靠著男扮女裝的人氣角色「朱碧石」推出新歌〈買冬瓜〉，洗腦的旋律再次登上各大熱門搜尋排行，除了新歌以及演唱會之外，就連代言、主持節目通通找上門，今年還陸續接下實境節目《從零開始》、《TOP DOG回家》，就連中國綜藝節目也有意找回羅志祥，對羅志祥來說，2023年可說是攀回演藝生涯第二春最重要的一年。