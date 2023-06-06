新北景點線上影像再添一處 烘爐地4K即時影像上線逛雙北萬家燈火
新北市線上旅遊體驗繼淡水漁人碼頭後，新北市觀光旅遊局今（6）日在中和區烘爐地南山福德宮正式上線推出4K即時影像，不但能望盡雙北都會區，夜晚更有媲美北海道函館的百萬夜景，透過即時影像，讓全球旅客都能無時差、突破空間限制，隨時可線上收看即時影像。
記者吳嘉億／新北報導
新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，烘爐地南山福德宮有全台最大的土地公像矗立於南勢角山，加上左右兩側突出的山頭形成三足鼎立，特殊的地理環境，造就了美不勝收的景色，到了夜晚更有媲美北海道函館的百萬夜景，讓全球旅客都能無時差、突破空間限制，隨時可線上收看即時影像；另外除中和烘爐地之外，目前也正著手規劃在瑞芳九份架設第三支即時影像，將帶給全球旅客風華絕代的山城美景。
新北市觀光旅遊局說明，在第一支「淡水漁人碼頭」即時影像深受民眾熱烈好評下，接續於境內景點進行規劃與相關測試，第二支挑中位於中和區300公尺高的南勢角山，該處視野遼闊，能望盡雙北都會區，平時也是民眾近郊踏青的好去處，更是攝影愛好者捕捉美景的熱點。
新北市觀光旅遊局說到，現在只需要一支手機或一台電腦，就能24小時俯瞰臺北盆地，眺望觀音山、大屯火山群、中和秘境白馬寺及安坑輕軌新地標安心橋等景色，其中包含全台第一座非對稱且軌道最長的斜張橋，夜間橋體還會隨著列車行進方向發光，像是一場光雕展演，閃耀新店河濱，而開闊的視野還能看見台北101，透過即時影像，全球民眾就能將新北烘爐地的百萬夜景盡收眼底。
透過高解析度的鏡頭長時間穩定提供絕美景色的即時影像，並同步搭配著放鬆愉悅的背景音樂，觀看影像的網友還能在YouTube直播頻道中的聊天室內與各國旅客互動，像是在雲端展開一場旅人相遇、交流、共享新北市美景的旅行。