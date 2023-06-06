法院認定陳雪生性騷！國民黨尊重司法判決 籲黨內落實性平意識
3年前立法院臨時會審查監察院人事案，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背部3次，事後還公開以不雅字眼貶抑她，決定提告求償50萬元。一審簡易庭指陳構成性騷擾，判賠范8萬元；陳不服上訴，台北地院上午判陳敗訴，即陳確定判賠范8萬元。國民黨尊重司法獨立及相關判決，若當事人認有不公之處，可依法主張自身權利，也呼籲黨內同志對於自身言行應拿捏分寸，落實性平意識、尊重他人身體空間。
記者余祥／台北報導
北院提供判決理由指，陳雪生雖稱推擠無意間碰觸到范雲，但依現場照片及證人證詞，可認陳是故意用肚子碰觸范的背部，已構成性騷擾，後來陳又辯稱「用肚子不會懷孕」、「我又不是餓死鬼」等語，沒有性意涵，但依其言論整體脈絡可知同樣構成性騷擾；審酌簡易庭判賠金額沒有問題，今判陳敗訴確定。
國民黨表示，捍衛性別平等價值及女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。對於陳雪生涉及案件已經進入司法程序且有結果，國民黨尊重司法獨立及相關判決，若當事人認有不公之處，可依法主張自身權利，也呼籲黨內同志對於自身言行應拿捏分寸，落實性平意識、尊重他人身體空間。