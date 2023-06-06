倡導拆除中國網路圍牆吹哨人　在寮國被擄走

中國的文字獄越趨嚴重，有脫口秀演員李昊石因台詞疑似辱華，被處以近1500萬人民幣的高額罰款和無限期封殺；另一位馬來西亞裔英籍脫口秀演員「Uncle Roger」黃瑾瑜，因一支調侃中國政府的影片遭小粉紅全面封殺。近期積極鼓吹拆除中國網路防火牆的民運人士喬鑫鑫，上週遭中共當局跨境執法，和寮國警方聯手將他帶離寮國的租屋處，現在下落不明，引起舉世譁然。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，喬鑫鑫疑似遭到中國公安人員跨境執法，他在被抓前曾接受台灣中央廣播電台節目專訪，呼籲台灣善用晶片產業的軟實力，對中國採取相關出口管制。另外，喬鑫鑫在三月連同其他海外民運人士發起「拆牆運動」（BanGFW），使他在中國的親友受到當局的施壓。由於中國當局的動作越來越多，喬鑫鑫已預料恐遭遇不測，在事發前已寫好雙語版本的「不自殺聲明」，表示自己熱愛生活、絕對不可能在30歲多歲時自殺，強調如果他遭遇不測，要找「中國共產黨」算帳。
本名楊澤偉的喬鑫鑫1986年出生，是中國湖南人，近年住在寮國永珍（老撾萬象）。他精通多國語言，曾任自由亞洲電台東南亞特約記者。他在海外期間，積極鼓吹「拆牆運動」，希望讓中國14億人口有一天能真正看見「牆外」的世界。
由於喬鑫鑫已多天沒有發表推特貼文，他的朋友察覺有異，經過實地探查和詢問喬鑫鑫鄰居後，確認喬鑫鑫已在5月31日遭中國和寮國警察聯手抓走，租屋處牆上還疑似發現血跡，且房東也疑似在警方壓力下，被迫進到屋子裡裝修。另外，他在5月22日與旅美維權律師王清鵬參與央廣節目「為人民服務－楊憲宏時間」的訪問，將在本週播出。