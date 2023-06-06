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輝達市值大增！「最神秘富豪家族」憂AI估值太高　反趁大漲砍持股

▲近期人工智慧題材大熱，帶動相關題材股股價大漲，繪圖晶片大廠輝達市值更暴增至1兆美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期人工智慧題材大熱，帶動相關題材股股價大漲，繪圖晶片大廠輝達市值更暴增至1兆美元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來人工智慧（AI）浪潮席捲，帶飛相關產業，先前輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前抵台更引起一陣炫風。不過儘管輝達財報亮眼，仍有投資人擔心股價過熱而心生畏懼。歐洲最神秘的羅斯柴爾德家族（Rothschild）旗下資產管理機構愛德蒙得洛希爾資產管理公司（Edmond de Rothschild Asset Management）證實，有鑒於AI估值太高，近來正在進行減碼調整。

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綜合外媒報導，愛德蒙得洛希爾資產管理公司全球投資長（CIO）梅爾曼（Benjamin Melman）透露，公司自從2020年底以來超額配置輝達，如今持有輝達的部位已經大幅縮小，更坦言要趁著最近股價大漲出脫部分部位，進行獲利了結。

梅爾曼指出，針對未來是否繼續在AI領域加碼一事，表示「我們越來越不確定，因為（AI）估值太高了」，「如果（估值）繼續增長，我們甚至會變得更加謹慎。」根據Fintel所整理的Edmond de Rothschild的持倉顯示，該公司在2015年輝達業績第一次爆發之際，就馬上增持，當時持股數最高達到160萬股，後續在2017、2018年獲利了結；第二次則是在2022年春季大手筆增持，儘管輝達股價此後仍然經歷了三波下挫，但愛德蒙得洛希爾仍一路增持，在2022年底，增持超過20萬股。

輝達發言人拒絕對梅爾曼減持一事發表評論。

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（30）日出席分析師與媒體問答，會前遇到不少粉絲要求簽名、合照，他都來者不拒。（圖／NOWnews資料照片）
▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳先前訪台曾造成炫風。（圖／NOWnews資料照片）
據了解，總部位於瑞士日內瓦的愛德蒙得洛希爾資產管理公司為擁有200多年歷史的歐洲老牌金融世家羅斯柴爾德所有，目前管理資產規模790億元瑞士法郎（約871億美元、台幣2.67兆元）。羅斯柴爾德家族被視為是全球最神秘、低調的富豪家族，興起於18世紀，在19世紀成為世界上最富有家族，一度有「富可敵國」稱號，家族財富涵蓋範圍包括金融、地產、礦業、釀酒、能源等，其勢力龐大遍及歐美，在21世紀以前幾乎可說是歐洲世界的主宰，多次全球金融大事件都被認為與該家族有關係。

不過除了「最神秘家族」之外，被譽為「估值泰斗」（dean of valuation）的紐約大學商學院教授達莫達蘭（Aswath Damodaran）也一樣選擇在高位將輝達持股套現。達莫達蘭上月30日表示，「直到今天早上輝達還在我的投資組合裏，最後把它剔除出投資組合，因爲我無法承受這樣的上漲，一周內市值就增加了3000億美元，這是在挑戰可持續價值的絕對極限。」

不過投資人存在著不同聲音，雖然有人認為AI估值太高而減少持股，但也有不少華爾街分析師認為，輝達、以及其他AI股價仍有上漲空間。在FactSet調查的49名分析師中，41名對輝達給出買入評級，比去年10月給予這一評級的人數30人增加約三分之一。這些分析師對輝達給出的股價中間值約450美元。

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