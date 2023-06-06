輝達市值大增！「最神秘富豪家族」憂AI估值太高　反趁大漲砍持股

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梅爾曼指出，針對未來是否繼續在AI領域加碼一事，表示「我們越來越不確定，因為（AI）估值太高了」，「如果（估值）繼續增長，我們甚至會變得更加謹慎。」根據Fintel所整理的Edmond de Rothschild的持倉顯示，該公司在2015年輝達業績第一次爆發之際，就馬上增持，當時持股數最高達到160萬股，後續在2017、2018年獲利了結；第二次則是在2022年春季大手筆增持，儘管輝達股價此後仍然經歷了三波下挫，但愛德蒙得洛希爾仍一路增持，在2022年底，增持超過20萬股。
輝達發言人拒絕對梅爾曼減持一事發表評論。
據了解，總部位於瑞士日內瓦的愛德蒙得洛希爾資產管理公司為擁有200多年歷史的歐洲老牌金融世家羅斯柴爾德所有，目前管理資產規模790億元瑞士法郎（約871億美元、台幣2.67兆元）。羅斯柴爾德家族被視為是全球最神秘、低調的富豪家族，興起於18世紀，在19世紀成為世界上最富有家族，一度有「富可敵國」稱號，家族財富涵蓋範圍包括金融、地產、礦業、釀酒、能源等，其勢力龐大遍及歐美，在21世紀以前幾乎可說是歐洲世界的主宰，多次全球金融大事件都被認為與該家族有關係。
不過除了「最神秘家族」之外，被譽為「估值泰斗」（dean of valuation）的紐約大學商學院教授達莫達蘭（Aswath Damodaran）也一樣選擇在高位將輝達持股套現。達莫達蘭上月30日表示，「直到今天早上輝達還在我的投資組合裏，最後把它剔除出投資組合，因爲我無法承受這樣的上漲，一周內市值就增加了3000億美元，這是在挑戰可持續價值的絕對極限。」
不過投資人存在著不同聲音，雖然有人認為AI估值太高而減少持股，但也有不少華爾街分析師認為，輝達、以及其他AI股價仍有上漲空間。在FactSet調查的49名分析師中，41名對輝達給出買入評級，比去年10月給予這一評級的人數30人增加約三分之一。這些分析師對輝達給出的股價中間值約450美元。