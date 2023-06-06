小股東問電夠用嗎？台積電劉德音：綠電發展慢、只能相信政府
台積電今（6）日召開股東會，不少小股東聚焦台積電電夠不夠用？買了那麼多綠電，可以達到ESG的目標嗎？為此，台積電董事長劉德音表示，之前媒體報導台積電買掉了台灣大部分綠電其實是有誤的，還說台灣發展綠電較歐美國家慢，但公司也只能以行動支持台灣綠電發展，至於電到底夠不夠用？會不會缺電？他表示「政府說電夠用，我們只能相信他」。
記者許家禎／台北報導
台積電股東會今日於新竹國賓大飯店登場，現場500個座位座無虛席。股東提問時間有不少小股東對用電有所疑慮，關心台積電到底電夠不夠用，買了綠電可以達成公司ESG的目標嗎？為此，台積電董事長劉德音澄清，表示之前有媒體報導公司買掉了台灣大部分綠電其實資訊有誤，實際上台積電買的綠電只占整體綠電的4%左右。
劉德音坦言，台灣綠電發展較歐美國家慢，在海外的廠幾乎都是綠電，像是中國大陸的廠、美國廠都是使用綠電，但在台灣就只能盡量購買與使用綠電，希望盡可能達到公司ESG的目標外，也希望藉由買綠電來支持投資綠電的廠商，盡力協助壯大台灣綠電產業，因為不只台積電要用，台積電的供應商以及其他公司也要用綠電。
劉德音表示，台積電原本一度計畫要自己蓋電廠，但因為蓋電廠非公司專業因而作罷，但會持續支持綠電，未來也會增加綠電的用量。他指出，俄烏戰爭之後，各國都增加了對綠電的發展，綠電發展也越來越快，這是台灣五年前沒有看到的，認為現階段台灣綠電的規劃，政府應要重新審視，因為這是世界的趨勢，並強調如果沒有好好規劃，可能使企業喪失國際競爭力。
台積電總裁魏哲家也表示，台積電到2025年用電量確實會增加，未來會持續增加綠電用量，是公司一致的方向無庸置疑。至於台積電會不會缺電？他回應「應該是不會」。劉德音則說，「政府說台灣電是夠的，我們也只能相信他」。