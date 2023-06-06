險遭侵犯！女導演控遭民進黨幹部直送摩鐵性騷　洪智坤深夜道歉了

人物／縱橫北高南3都、被封地下市長　洪智坤善權謀跨綠白獲重用

▲ 謝龍介曾批評，洪智坤就是台南的地下市長。翻攝謝龍介臉書
▲ 謝龍介曾批評，洪智坤就是台南的地下市長。翻攝謝龍介臉書

記者何哲欣／台北報導

曾任高雄市前市長陳菊辦公室主任的洪智坤，昨晚遭一名合作的女性導演爆料，凌晨到導演下榻的汽車旅館開會，言談中卻充滿性暗示。洪智坤隨即致歉，「改進並且彌補過錯。」洪智坤長期受陳菊栽培，這次性騷又爆發在陳菊任內，陳菊如今是監察院長、國家人權委員會主委，去年提出國家人權報告還提到，台灣在性別表現上是亞洲第一，結果自己的子弟兵竟爆發性騷醜聞，顯得相當諷刺。

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洪智坤在學生時代就對政治相當有興趣，大學時曾因陳菊的介紹，擔任民進黨前主席施明德的秘書，1993年大學畢業後，洪智坤加入民進黨，擔任陳菊的核心幕僚，陳菊2006年當選高雄市長後，洪智坤也擔任市長辦公室主任。2014年台北市長選舉，民進黨與素人醫生柯文哲合作，洪智坤轉而協助柯文哲競選，柯文哲當選台北市長後，洪智坤也成了台北市市政顧問。

不過2015年，台北市政府廉政委員會調查大巨蛋案，調查資料遭到外洩，北市府政風處查證發現，是洪智坤指示秘書劉玉婷，把相關資料陸續交給特定媒體記者及名嘴。洪智坤被記兩小過並暫停參加例行的市長室會議。

之後柯文哲與洪智坤漸行漸遠，2016年，台北市議員王世堅爆料，洪智坤收受遠雄企業團不當高額價金，洪智坤提告。但不久後，洪智坤就以健康因素，向台北市政府請辭顧問一職。但洪智坤告王世堅的誹謗官司，最後是洪智坤獲勝，王世堅被依加重誹謗罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元。

洪智坤離開台北市政府後，曾短暫離開政壇，回到故鄉台中從商，2018年台南市長黃偉哲當選後，洪智坤改到台南發展，擔任市府無給職市政顧問，深獲黃偉哲重用，台南市議員謝龍介就曾批，洪智坤宛如地下市長，在台南光電、黑金弊案中也是關鍵角色，只是一直未浮出檯面。

綠營人士說，洪智坤是很有一套的政治幕僚，能幫老闆解決很多難以解決的事情，也不怕得罪人，即使同為新潮流出身，洪智坤過去屢屢槓上前立委段宜康也毫無畏懼，而柯文哲是素人從政，黃偉哲在民進黨是孤鳥，沒有班底，因此會很需要像洪智坤這種人幫忙喬事。

也有與洪智坤熟識的人士說，洪智坤為人海派，對老闆忠誠、對朋友有義氣，但就是對權力的慾望太強，對錢與性，會有過多的渴望，在政壇多年，洪智坤的言行常被說有爭議。她也感嘆，洪智坤愛開黃腔、對女性不尊重，早就都有傳聞，但從陳菊、柯文哲到黃偉哲，卻都長期縱容，如今洪智坤出事，這三位政壇大咖的包庇，也該負起責任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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