WWDC23／APPLE年度設計大獎出爐！12款「最優App」公開　

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App：《Universe — Website Builder》
開發者：Universe Exploration Company（美國）
透過降低並消弭使用的複雜度和障礙，《Universe》讓每個人都能夠搭建網站。這款 app 讓人們可以在線上創造他們的完美店面、藝術家首頁、社群團體頁面或個人網站，並同時運行如「動態字級」和「旁白」的功能，使《Universe》盡可能無障礙。
遊戲：《stitch.》
開發者：Lykke Studios（泰國）
具有跨世代吸引力的 Apple Arcade 遊戲《stitch.》，為使用者帶來使人平靜和冥想的刺繡藝術。隨著遊戲的進行，設計的難度會增加，而背景音樂能使玩家進入一種平靜的狀態。藉由多語的支援以及針對色盲、低視能和動作敏感使用者的自訂輔助功能選項，使每個人都可以享受其中。
📍趣味體驗類：獲獎者運用 Apple 的科技，提供了難忘、高互動性並令人心滿意足的體驗。
App：《多鄰國》
開發者：Duolingo, Inc.（美國）
《多鄰國》在推出十多年後透過重新設計的體驗，以及針對瀕危語言、原住民語，和虛構語言所推出新的課程，持續擴展其包羅萬象的語言學習途徑。使用者受到擴增的會話內容吸引，並且因爲有趣的人物角色和遊戲化體驗而停留，包括任務、挑戰和排行榜，都有助於維持學習者的熱忱。
遊戲：《Afterplace》
開發者：Evan Kice（美國）
結合復古像素冒險與現代元素，是一款令人難忘的獨立開發角色扮演遊戲，它具有當代的優點、恰到好處的懷舊風格、冷笑話和探索樂趣。這款 App 專為行動裝置設計，能夠透過滑動與點擊來操控，而不是虛擬按鈕。遊戲巧妙的起始教學讓玩家融入到遊戲世界，其直覺的單手操控系統，也讓探索《Afterplace》裡的奇特驚喜與隱藏獎勵更加簡單且有趣。
📍互動交流類：獲獎者提供為平台量身打造的直覺介面和輕鬆的控制方式。
App：《Flighty》
開發者：Flighty LLC（美國）
《Flighty》以設計精美的 app 體驗，為使用者提供詳盡的飛行地圖、機場導航和延誤預測等資訊。透過最必要的關鍵資訊、直覺的介面和全面的即時地圖，《Flighty》造就無比流暢的導航旅行。這款 app 巧妙地整合了 Apple 的技術，包含 Siri「捷徑」、Apple「地圖」和「即時動態」等，涵蓋旅行者在旅途中的每一個環節。
遊戲：《軌道連結》
開發者：Afterburn（波蘭）
《軌道連結》的簡單易懂讓互動趣味橫生，包括了明顯省略文字、要點和選單導覽的起始教學。在遊戲巧妙的設計下，還原以及修正都是輕而易舉的事。《軌道連結》以清新的動畫和繽紛的畫面，成為一款精緻的解謎遊戲，讓人輕鬆上手、愛不釋手。
📍社會影響類：以有意義的方式改善生活，凸顯重要議題。
App：《Headspace》
開發者：Headspace（美國）
《Headspace》將正念冥想引介給大眾，透過其極簡的使用者介面、迷人的影片內容以及獨具風格的插畫，都可見其用心。App 的內容非常豐富，使用者可以從眾多聲音中挑選，讓其引導他們找到適合各種需求的內容，從長時間的指導課程到五分鐘的短暫休息都有。App 與 Apple Watch 整合，讓使用者可隨時從手腕上開始正念時刻。
遊戲：《Endling》
開發者：HandyGames（德國）
在這款橫向卷軸遊戲中，《Endling》讓玩家扮演成一隻狐狸，在被環境災難和人類影響的焦土奮力前行。玩家將有機會和遊戲主角建立起直接的同理與連結。遊戲簡單的操作確保了故事才是遊戲的重點，而不是互動。
📍視覺藝術類：此類別的獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製精美的介面和高品質的動畫，造就獨特且具連貫性的主題。
App：《Any Distance》
開發者：Any Distance Inc.（美國）
《Any Distance》是一款設計前衛的體能訓練追蹤器，提供使用者可共享的動態圖表。這款 app 充分利用「即時動態」和 Apple Watch 的整合功能來收集並呈現健身資料，其中不僅包括如跑步、騎自行車等傳統體能訓練，還包括了輪椅運動、嬰兒車跑和步行，以及臥式騎自行車。app 內還有獎牌收藏機制和激勵人心的社群，藉此增加樂趣，並鼓勵使用者持續邁進。
遊戲：《Resident Evil Village》
開發者：CAPCOM Co., Ltd.（日本）
由 Apple 晶片、ProMotion、Metal 3 以及延伸動態範圍所驅動，這款恐怖冒險遊戲提供了精湛的視覺細節。《Resident Evil Village》中令人毛骨悚然的城堡和破舊的工廠等場景，是 Mac 上最逼真且氛圍獨特的畫面。
📍創新思維：以創新方式運用 Apple 科技，此類別的獲獎者提供最先進的體驗，在各自的創作類別中脫穎而出。
App：《SwingVision: A.I. Tennis App》
開發者：SwingVision Inc.（美國）
憑藉人工智慧和神經網路引擎結合的力量，《SwingVision》可以充當一名網球教練，在比賽的各個方面提供協助。《SwingVision》進階的影像追蹤功能可以出色地評估型態、凸顯強項，並建議改進方向。資料不僅來自於相機，還來自與 Apple Watch 的整合。
遊戲：《漫威：瞬戰超能》
開發者：Second Dinner（中國大陸）
《漫威：瞬戰超能》擁有絕佳的動畫和有趣的觸覺體驗，完美地傳達了多重宇宙裡每位角色的個性。這款集換式卡牌遊戲透過其明快的遊戲玩法，以及創新的「snap」機制重新定義了該類型遊戲，用即時加倍賭注為遊戲注入了全新的策略層次。