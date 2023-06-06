洪暐哲從小與宮廟結緣 種種巧合被譽為媽祖活動「天選之人」
從小與宮廟文化結緣很深的洪暐哲，可說是宮廟長大的小孩一點也不為過。小學三年級的時候，洪暐哲就因為自身優異的條件，被選為大龍峒保安宮八佾舞的領舞，而且連續三年都由他帶領。小小年紀的他亮眼的表現還讓Discovery頻道特別出機拍攝介紹。洪暐哲說：「從小我的夢想就是做一個舞蹈家，當初在跳佾舞的時候雖然外人看來是很無趣的，但它卻是奠定我未來夢想的一個里程。」
記者薛羽彤/綜合報導
畢業後洪暐哲考上北藝大舞蹈系，剛好學校就在關渡宮媽祖廟旁，連他回台灣接演的第一部劇《免疫屏蔽》，飾演的也正是繼承宮廟的宮廟之子顧步夏。更機緣巧妙的是，這次應邀成為「北港媽祖66小時短片大賽」的宣傳大使，一連串的巧合被戲稱是天選之人！他也開心地說：「我愛媽祖，感覺祂有一直在默默保佑我。」
為了拍攝短片大賽的形象影片，洪暐哲在主辦單位精心的安排下，體驗了台灣宮廟文化之美，因為拍攝期間適逢北港媽祖遶境活動，不僅體驗了炸炮及藝閣遊行領平安糖外， 但對他而言最特別的還是「電音三太子」 洪暐哲驚訝地說：「我真的沒想到電音三太子這麼厲害！不僅可以跳舞，印象最深刻的還是他們騎著風火輪跑過來跟我擊掌，這也太酷了！而且北港好吃又好玩，美食又便宜，我一早起床就點了在地人說必吃的麵線糊跟油飯，對了麵線糊一定要加蛋真的太好吃了！」
至於宣傳影片拍攝的部份，洪暐哲興奮地說：「我最後有在文化大樓頂樓跳了一段自己編的現代舞，不知道導演最後有沒有剪進去，那真的是我當下感受媽祖娘娘神聖而柔軟的慈悲心，跳出來的作品。」