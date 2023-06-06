颱風「谷超」將生成 最新路徑「又避開台灣」？是否掃台關鍵曝光
今（6）日清晨，菲律賓東方外海的熱帶擾動發展為「熱帶性低氣壓」，中央氣象局表示，它最快會在今晚變為今年第3號颱風「谷超」（Guchol，密克羅尼西亞命名，原意為薑黃），對此臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，目前「準谷超」路徑不確定性大，但北轉機率很高，靠近台灣機率偏低，距離也相對遙遠，影響不大，詳細情況還有待後續觀察。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，「準谷超颱風」目前位於菲律賓東南方，整個流組織在整合中，且發展漸入佳境，有機會在未來24小時內成為今年第3號颱風，在週四（6月8日）之前，由於「太平洋高壓」強盛，往西延伸到中國華南一帶，因此準谷超會沿著高壓邊緣朝西北前進。
週五（6月9日）開始，隨著北方的槽線系統南下，太平洋高壓勢力會大幅減弱、並往東邊退縮，此時準谷超會開始向北轉向，目前路徑雖有不確定性，但各國模式預測北轉的機率很高，且位置距離台灣也較遙遠，與前陣子的「瑪娃颱風」有明顯差異。
此外，目前在南海地區，還有一個「季風低壓」正在發展，不過目前受到副熱帶高壓的壓制，發育得非常緩慢，能伸展的空間很有限，究竟是否又發展為另一個颱風，關鍵還是在於太平洋高壓減弱後，它是否能趁勢崛起，下週準谷超逐漸北上後，大家就要密切注意「南海熱帶系統」發展狀況，「台灣颱風論壇｜天氣特急 」預估，低壓帶中會有其他系統取代。