傅崐萁涉性騷藍高層斥「泥巴戰」 鄭運鵬譴責：應在受害者角度
鏡文學總經理董成瑜日前指控國民黨立委傅崐萁，時任縣長時曾對其性騷擾，並強調當時有許多人證，包括台北市前市長郝龍斌也在場。對此國民黨發出聲明強調要嚴查，但黨副秘書長江俊霆卻在新聞下方留言稱「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（6）日回應，這是最糟糕且沒有同理心的說法，具名的資深媒體人公開被性騷擾一事，卻被說成是泥巴戰、民進黨側翼，對被害人是二度傷害，給予最大的譴責。
記者陳威叡／台北報導
台灣政壇性平事件連環爆，資深媒體人董成瑜日前也在臉書指控，國民黨立委傅崐萁在餐敘時對其性騷擾，強調當時不僅有許多人證外，郝龍斌也在場，「可以請郝龍斌前市長出來為他澄清，相信郝龍斌前市長是誠實的人。」未料黨副秘書長江俊霆卻在新聞下方留言稱，「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」
對此立委林靜儀說，稱這是政治操作，可見國民黨完全沒有看到這是一個社會運動，社會要一起集體面對這種不良的社會文化，民進黨很明確提出性騷處置流程與方向，希望朝這方向去處理。
鄭運鵬說，該留言是最糟糕且沒有同理心說法，國民黨說是泥巴戰，把被害人講成是民進黨側翼情何以堪，是二度甚至是三度傷害，要給予最大的譴責，希望站在受害者的角度來思考。
鄭運鵬說，回過頭來看，各政黨中只有賴清德主動面對、調查並提出處分，甚至告訴大家要一起上性平課，反觀朱立倫講了什麼？調查了沒？處份了沒有？而柯文哲在性別議題上頻頻失言，也沒有檢討過自己。
鄭運鵬說，民進黨是首位有女性縣市長、副總統、總統與黨主席的政黨，也習慣在女性領導下成長，但還是發生一些令人遺憾的案例，強調黨會站在被害人這邊並提供協助，希望這樣的社會運動後，每個政黨與從政者都能變得更好。