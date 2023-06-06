台積電海外布局！談美廠管理世界人才 談德國廠「感覺還不錯」
台積電今（6）日召開股東會，關於海外設廠部分，針對外傳將在德國設廠，董事長劉德音表示，經營團隊已經去德國兩、三次了，「感覺都還不錯」說目前還在協商中。另外，他指出去美國設廠不是因為受美國脅迫，而是因為客戶早就要求在地生產，他也說雖然美中關係緊張，台積電難免受到地緣政治影響，但其實台積電對地緣政治來說，反而有穩定的作用。
記者許家禎／台北報導
針對近來外媒報導，台積電將在德國設廠，台積電董事長劉德音表示，經營團隊已經去過德國兩、三次了，「感覺還不錯」，雖然供應鏈和人力資源，這兩點是最擔心的，但當地政府承諾會解決並建立起來，像是人才培訓的部分，可能會有德國交換學生來台受訓，但強調目前都還在協商中，且HR（人資）已經先行，主要針對董事會、公會、人才供應等在做準備。
至於美國亞利桑那州設廠部分，劉德音指出申請補助的條件讓台積電有點驚訝，但不只台積電，其他廠商也都很驚訝，5月底已經向美方告知相關疑慮，會持續與美方溝通，美國商務部也持開放態度。
劉德音也表示赴美設廠不是受到美國政府的脅迫，而是美國客戶早就要求，主要是客戶有些產品屬於國防及人工智慧（AI），希望能在地生產，這也是決定赴美投資的主因，也希望得到客戶信任。他說，雖然美中關係緊張，台積電難免受到地緣政治影響，但其實台積電對地緣政治來說，反而有穩定的作用。
而近來媒體報導美國廠工作文化與台積電不同，引發美國當地員工反彈。劉德音則說台積電目前在台灣推動多元包容性工作環境，某些員工管理能力還不夠，在管理方面確實有些困擾，但如何管理世界人才，台積電正在學習。另外，有小股東質疑美國廠成本過高，劉德音則回應，主要是美國半導體長久沒有投資，員工工作效率不如台灣，但未來達到一定規模，成本應會降低。