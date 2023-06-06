今日廣場》張宇／台版「MeToo」連環爆，誰是性騷慣犯的共犯？

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根據行政院性騷擾防治業務統計，2021年共有超過1000件性騷擾案件成立，其中又以「鹹豬手」為性騷樣態第一名，為何性騷擾發生率這麼高？為何很多人是長期慣犯？很大的原因跟身邊的人一再縱容有關。像是深受中國時報林姓執行長重用的某蔡姓副總編輯，被曾一起共事的下屬踢爆，趁著出差期間藉酒裝瘋，伸狼爪襲胸、上下其手，被害女子嚇得趕快逃出飯店到附近警局求救，沒想到已鬧上警局的案件，回到公司竟然還是被河蟹。
這名蔡姓副總編輯的「懲處」被輕輕帶過，雖被拔除職位，但隨後又被安排進關係企業中任職，期間高層更多次請受害女子的同事「溝通協調」，希望大事化小、小事化無，無心處理的態度昭然若揭，也讓人看到，僱傭關係在有權力關係不對等的前提之下，受害者的無力反擊，與行之有年的共犯結構。
有些性騷擾者的「惡行惡狀」早已是公開的秘密，但「色狼」行徑不僅遭到漠視，甚至還能在職場、官場步步高升，最明顯的例子就是國民黨智庫、國政基金會副研究員曾柏文，遭爆料「邀已婚女性上車獨處」，且傳出受害者至目前為止已經超過10多位。最先出來指控曾柏文的是作家吳曉樂，她表示曾柏文在擔任《端傳媒》評論總監時，利用職權在深夜邀約她到「車內聊天」，讓她備感壓力。隨後又有不少媒體圈的受害女性也跳出來指控曾柏文是性騷慣犯，藉由「發稿費、討論議題」作為理由，邀約女性媒體人「聊一聊」，接著被帶到車上「抱一下」試探，出面控訴的媒體人曾芷筠表示，「下車時只覺得無比噁心」。
據媒體報導，曾柏文早在前往國外求學後，就陸續對一些女性以「前輩要分享資訊」的模樣相約，過程中頻頻試探對方的底線，若確認「似乎可以」就把話題轉向情色，也有直接伸手撫摸或突然抱住等，曾有留學生社群想要處理此事，但遭到他恐嚇，大家只好選擇噤聲，也讓這個人的行徑越來越大膽、越來越囂張。
曾柏文後來因私德離開端傳媒，但這樣有問題的人，卻獲國民黨重用，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時曾出任市府參議，也在前主席江啟臣任內擔任特別顧問，即使是民間企業用人都會先探聽一下，國民黨高層找顧問、參議，竟然不先打聽此人風評，連頻頻對女性手腳不乾淨者，都能獲國民黨青睞，要說國民黨是非不分？還是識人不明？
這波性騷擾風暴還在持續延燒中，野火燒不盡、春風吹又生，若想要根絕這些陋習，挖瘡疤、扒潑糞不是該有的態度，面對、處理、往前進，才能讓台灣社會朝著性別平等的道路跨出一大步，讓曾柏文、蔡姓副總等人，不敢繼續在職場權勢性騷，還給我們一個能夠安心工作、自在生活的環境吧！
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