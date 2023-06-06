超速30公里苦吞400萬罰單！芬蘭按收入算罰金 違規富豪：後悔了
在芬蘭，超速違規的罰金是按照駕駛人的日收入來計算，上週六有一位駕駛以時速82公里的速度開車馳騁在限速50公里的區域，結果被警察攔下後開出12萬1000歐元、約新台幣398萬元的天價罰單，因為這位違規駕駛正是當地有名的富豪威克洛夫（Anders Wiklof）。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，威克洛夫是一家控股公司的董事長，公司經營的業務包括物流、直升機服務、房地產、貿易和旅遊業，威克洛夫被認為是奧蘭群島（Aaland）最有錢的人。
不過即便是這樣的富豪，面對近400萬元的罰單還是會心痛。威克洛夫就直言自己很後悔，並解釋當時是開車從限速較高的區域進入限速較低的路段，已經在減速了，只是還來不及降到速限之內，就被警察攔下。
事實上，這已經是威克洛夫第三次超速被罰。2018年，威克洛夫因超速被罰6萬8千美金、約新台幣209萬元；2013年，威克洛夫因超速被罰10萬2000美金、約新台幣313萬元。而這次的金額更高，不知道是否真的能夠讓威克洛夫記取教訓。
不僅要繳納罰金，威克洛夫還被吊銷駕照10天。威克洛夫表示，希望自己繳交的高額罰款，能用於回饋當地的醫療保健支出。