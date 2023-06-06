抹布水牛肉麵惹議！冒名粉專發文「再檢討我試試看」　業者怒提吿

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許姓負責人也強調，即日起石牌分店暫時歇業，未來會加強內部員工教育訓練，再擇期重新營業。
原以為事件告一段落，豈料臉書卻有人冒名「北投志明牛肉麵石牌分店」，並發文嗆聲，揚言「台灣的餐飲業就是如此，如果你要求衛生，自己做吃的，自己開一家」，更恐嚇網友「若是欺人太甚，本人考慮公布台灣餐飲業不堪的一面！再只檢討我試試看！」
對此，北投分局證實，昨天深夜11點多，許姓業者已經前往派出所報案，針對臉書粉絲頁「北投志明牛肉麵石牌分店」提告妨害名譽。而目前該粉專已無法搜尋到頁面。
「北投志明牛肉麵石牌分店」嗆聲全文：
鄭重申明不知道從什麼時候起，台灣的客人越來越傲慢，就連幫店家服務的外送員，也開始沾染奥客的不良氣息。大家可能不了解，台灣的餐飲業就是如此，如果你要求衛生，自己做吃的，自己開一家！我們己經算是街生非常良好的店家了。在這個行業打滾這麼久，真沒見過有店家敢吃自己做的食物。所以這個事件我覺得是普遍存在餐飲業的，只是髒的流程不一樣，大家都很髒，你們不必檢討我們。
這次雖然是抹布水加到鍋裡被拍到（有哪一家不是這樣？只是它們餐廳很隱密，也沒有無聊顧客偷拍。〕加抹布水如果是錯，也是大家的錯。況且我們的抹布水，最終水有高溫這個殺菌的過程，對健康來說安全無虞。各位網友若是欺人太甚，本人考慮公布台灣餐飲業不堪的一面！再只檢討我試試看！