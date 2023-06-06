東吳大學EMBA首發NFT數位畢業證書！盼拓展其他系所、引領潮流

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數位貨幣與金融研究中心執行長歐素華則指出，使用NFT技術發行代表我們向當代數位藝術創作的學習之旅，這次首發精神象徵是大象，其設計內容為SU（Soochow University）的縮寫，深具藝術美感與創新特色。
歐素華說，希望藉由「NFT數位白金卡」發行，能與高度使用移動性電子裝置的年輕世代對話溝通，開啟更多創新合作可能性，應用可用來購買、兌換永續產品，或投資年輕世代創作。更多的「數位賦能」是對這張數位白金卡的期許，未來也將會有更多創新服務與體驗。
負責發行「數位畢業證書NFT」、思偉達暨Jcard執行長鄧萬偉指出，這起校園EMBA首發將引領未來數位畢業證書潮流，3D化的證書不但可永久保留，在數位展間「我們這一班」還有大家共同的學習紀錄，除了可以折扣購買Jcard平台上優質宏碁系列商品，未來並可與個人碳權結合，且可以程式化加入更多元的社群互動機制。
東吳大學表示，這張數位白金卡也是東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班對終身學習的期許與承諾，希望藉由數位畢業證書發行來經營EMBA社群。以後畢業學生可以在數位平台上相聚，也可以拿著數位畢業證書NFT參加更多元的學習活動。