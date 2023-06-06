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東吳大學EMBA首發NFT數位畢業證書！盼拓展其他系所、引領潮流

▲東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班、數位貨幣與金融研究中心日前首度發行「數位畢業證書NFT」，3D化的證書可永久保留。（圖／東吳大學提供）
▲東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班、數位貨幣與金融研究中心日前首度發行「數位畢業證書NFT」，3D化的證書可永久保留。（圖／東吳大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班、數位貨幣與金融研究中心日前首度發行「數位畢業證書NFT」，每位第15屆畢業生將有一張獨一無二的「NFT數位白金卡」，3D化的證書不但可以永久保留，還有大家共同的學習紀錄。東吳大學商學院院長阮金祥期盼未來NFT型式數位畢業證書發行可以拓展到其他系所。

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東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班主任劉宗哲今（6）日表示，這張數位畢業證書是由第15屆高階經營碩士在職專班集體發想，核心圖案是一隻可愛大象，是第15屆精神象徵，代表欣欣向榮、勇往直前、與重量級的學習旅程。EMBA每一屆都有一隻吉祥動物，也將會是未來EMBA發行數位畢業證書的主軸。

數位貨幣與金融研究中心執行長歐素華則指出，使用NFT技術發行代表我們向當代數位藝術創作的學習之旅，這次首發精神象徵是大象，其設計內容為SU（Soochow University）的縮寫，深具藝術美感與創新特色。

歐素華說，希望藉由「NFT數位白金卡」發行，能與高度使用移動性電子裝置的年輕世代對話溝通，開啟更多創新合作可能性，應用可用來購買、兌換永續產品，或投資年輕世代創作。更多的「數位賦能」是對這張數位白金卡的期許，未來也將會有更多創新服務與體驗。

負責發行「數位畢業證書NFT」、思偉達暨Jcard執行長鄧萬偉指出，這起校園EMBA首發將引領未來數位畢業證書潮流，3D化的證書不但可永久保留，在數位展間「我們這一班」還有大家共同的學習紀錄，除了可以折扣購買Jcard平台上優質宏碁系列商品，未來並可與個人碳權結合，且可以程式化加入更多元的社群互動機制。

東吳大學表示，這張數位白金卡也是東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班對終身學習的期許與承諾，希望藉由數位畢業證書發行來經營EMBA社群。以後畢業學生可以在數位平台上相聚，也可以拿著數位畢業證書NFT參加更多元的學習活動。

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