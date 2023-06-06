特企／歐德傢俱唯一連續15年 獲《信譽品牌》系統家具類金獎
台灣家居業領導品牌-歐德集團，在今年第25屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」大調查中，再獲金獎肯定，締造系統家具品牌唯一連續15年獲「信譽品牌」獎紀錄。集團總經理吳添源表示：「金盃銀盃都比不上客戶的好口碑，由衷感謝所有消費者對歐德的支持與肯定，歐德集團已為全台11萬個家庭打造健康、美好的居家生活；未來也將持續下去，善盡企業社會責任，發揮正面的影響力」。
本報訊
讀者文摘信譽品牌調查迎來第25周年，親臨頒獎會場的副總統賴清德表示：「感謝企業們的努力，讓品牌在國際社會上嶄露頭角，更讓台灣贏得世界的肯定」。歷經全球新冠疫情的危機考驗，科技讓消費者更容易做出購買決定，評論和口碑對於品牌的信賴仍是不可或缺的一環。由知名市調公司Catalyst Research進行訪查，亞洲地區逾8,000名，台灣取1500名受訪者，在六項評比指標中：信賴度與信用、品質、價值、對消費者需求的了解、創新及社會責任，歐德傢俱皆受廣大消費者的青睞與認可，蟬連15年獲得讀者文摘信譽品牌「系統家具類」肯定。
品牌的信譽建立在優質產品和服務上，疫情衝擊下讓企業社會責任更具意義，消費者更關注企業的態度。歐德集團『取之於社會，用之於社會』，除了每年舉辦「百閱計畫」、「手護星願耶誕送禮」、「百林計畫」公益活動外，藉由各項社會回饋的公益活動，把愛傳下去。
秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，注重居家環境品質，致力推廣「健康綠建材」，使用來自德國的系統板材，主張健康、環保、無毒的系統傢俱，更是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，為消費者量身打造兼具機能與美學的現代傢俱，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。
歐德集團蟬連15年獲得讀者文摘信譽品牌金獎殊榮，為感謝消費者的肯定，即日起至2023/7/31止，推出「歐德夏折扣！衝一波~最高折 3 萬！」優惠活動，更多活動詳情，請至歐德傢俱官網查詢。