喊話終結行人地獄　藍委促政府推動「電桿電箱地下化」工程

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游毓蘭認為，人行道的現況問題，是法令規範過於殘破分散，並未強 制要求市區道路設置人行道，更出現只要有騎樓就可以不用設置人行道的規定。 並且在人行道上往往會面臨障礙物占用的問題，從家具、盆栽、車輛，尤其是不易遷移的電桿、變電箱等。
游毓蘭說，據統計全國目前總計約有60萬個變電箱，及300多萬支電桿林立，其中更有不少占用於人行道上，民眾行走其中，不是上演障礙賽，就是被迫走上馬路跟車爭道；再者，政府編列總計高達664億元投入人行道改善工程，為何行人安全卻始終未見改善？
林金結則表示，自己住家前面短短20公尺就有 3 根電桿，明顯超過比例，像這樣的歷史共業在土城與三峽比比皆是，讓行人被迫與車爭道，好比下雨天視線不良恐引發車禍，行人手持雨傘更是寸步難行，更不用說推著娃娃車的父母，如何行走在重重障礙的人行道上？電桿、電箱的遷移必須中央與地方通力合作， 中央應提出誘因獎勵，相關單位更必須要有上位整合機制，協調各單位協力合作；希望中央花錢要有成效、要有效率，勿讓民眾等太久。
張斯綱指出，在他自己家門口，就有電線桿放在人行道中間的狀況，甚至是一整排電線桿都在人行道上！變成行人、機車、電線桿一起 爭道的情況，既荒唐也危險。台電在移除電桿這件事情上以往都是被動角色， 甚至排斥，往往需要民眾陳情，台電才願意考量移動電桿電箱，甚至移置其他處所，還須支付租金，張斯綱建議，移置電桿這件事，各單位平行間要協調， 免除相關租金，一定要以人本為優先，給行人安全無障礙的人行空間。
徐巧芯也說，北市推動劃設標線型人行道以保障用路人權益，試圖改 善行人地獄的狀況。但是這些電箱出現在人行道中間，不僅影響一般民眾通行， 使民眾必須走到馬路上與車爭道，對於輪椅或是娃娃車的行進更是危險、更是不友善，希望中央能從源頭上，協助改善這樣的狀況。
李明賢則強調，「台灣被外媒批評是「行人地獄」，他選區南港路二段短短兩百公尺，多達55座包含電箱等障礙物；然而，造成「行人地獄」，包括台電、中華電信等中央管轄的國營事業不是元兇，至少也是幫兇；過去他在台北市辦理會勘電桿或電箱下地，總是一堆遇到藉口跟理由，就是不願積極處理，這就是造成行人地獄的原因之一。
牛煦庭認為，儘管桃園近年有增加人行道與調整車道的配套和 建設，但細節上有很多改善空間。如龜山長壽路、振興路、蘆竹南山路、長安路等，都有電桿電箱卡在人行道中間的狀況，顯示人行道的設計依然被迫為這些既有的設施讓步，導致政策效果打折。中央地方應強化電桿、電箱下地等配套措施，例如電箱如須設置於平面上，應建立比照鄰避設施稅務減免等回饋機制，降低溝通門檻，及人行道設計應預留位置區分行人使用空間，才是正確的方向。
黃健豪表示，人行道的設施帶過大，導致行人空間上電箱、電桿林立，行人行走空間遭佔用，應明確規定設施帶設置的空間規範保障行人通行，並且各縣市對於路平多著重在汽機車柏油路的路面重鋪，未來應將重點分 配在人行道的鋪設及完整性，如早期人行道多為連鎖磚鋪面，容易破損凹陷， 也應一同改善。
最後，游毓蘭呼籲，交通部及內政部營建署應立即檢討人行道設法規，將散落雜亂的人行道設置規範整合，應強制市區道路設置人行道，並不因有騎樓而免設。相關單位應立即盤點全國人行道上電桿、變電箱等障礙物的地點與數量，並且針對在校園、醫院、捷運站周邊等地方應優先立即處理；在政府664億元的預算中，需有一定比例以上用於電桿、變電箱遷移或地下化的工程，並與地方政府積極合作，以保障人行道的使用安全。