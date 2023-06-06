一片歌手爆紅卻淡出！她的成名曲打敗蔡依林 不放棄唱歌近況曝光
說到一片歌手你會想起誰？來自汶萊的陶莉萍2000年發行第一張專輯《好想再聽一遍》，短短三個月內就賣了超過12萬張的傲人成績，還打敗蔡依林、蕭亞軒、孫燕姿，以新人之姿奪得唱片排行冠軍寶座，〈好想再聽一遍〉以朗朗上口的旋律，打動人心，至今還有不少人在聆聽。
記者薛羽彤/綜合報導
陶莉萍來自汶萊，1998年她來台灣被經紀公司簽下，她的個人專輯《好想再聽一遍》在2000年4月誕生，一出輯就創下好成績，證實了她的實力及人氣。不過，礙於合約問題、經紀公司倒閉等等狀況，只好就此淡岀歌壇，直到合約結束，2006年底才發行第二張專輯。2021年她登上YouTuber那那大師的頻道，唱成名曲〈好想再聽一遍〉、〈愛讓人無力〉等歌曲，掀起粉絲一波回憶殺。
事實上，陶莉萍仍熱愛唱歌，她時常在臉書粉絲專頁，唱歌給粉絲聽，且樂於分享自己的近況，也會回覆留言跟粉絲互動。2021年3月她透露自己進錄音室錄新歌，不過沒公布歌曲名稱及發行日期，2022年她在自己YouTube頻道放上未完成的新歌〈重新出發〉，陶莉萍的歌聲具有穿透力，和飆高音的實力，喜愛她的粉絲都期待她能再出專輯。