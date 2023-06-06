「電豹女」豆芽突宣布退團！啦啦隊女神親吐內幕：無法達成共識
豆芽（Sandy、林裕庭）原是職籃桃園雲豹啦啦隊「電豹女（Leopard Girls）」的女神總監，昨（5）日突然在臉書無預警宣布退團，在啦啦隊圈投下震撼彈，她坦言和球團對於啦啦隊未來規劃沒有辦法達成共識，因此遺憾地做下這個決定。
記者賴禹妡/綜合報導
豆芽昨日在臉書上宣布「我正式離開桃園雲豹球團了」，她表示這兩年只是完成一個階段性任務，雖然還有許多想做的事情，但因為球團和她對於啦啦隊未來的規劃沒有辦法達成共識，因此才會做下這個決定。
豆芽回憶起剛開始做電豹女的時候，真的是從無到有，因為不能找職棒啦啦隊成員，也不能找有直播約的女孩，「我那時瀏覽了無數跳舞YT，靠著人脈去詢問有沒有對啦啦隊工作有嚮往的女孩」，緊接著她克服許多困難，終於把電豹女慢慢做起來，「非常為她們感到驕傲」。
豆芽要粉絲不要擔心自己，「我還是有專業經紀人的工作，短今的工作多到我暫時絕對餓不死而且我相信，我自己是個有能力的人，會被看到的」，同時她也希望台灣籃壇可以越來越好，「能夠讓真正專業的人來領導專業，不專業也沒關係，至少要懂得尊重專業，體育圈才會越來越成熟」。