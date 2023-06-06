營養午餐混充不明肉品　議員要求從嚴執行

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台中市議會今(6)日進行市政總質詢，議員陳文政認為校園食安亮起紅燈，根據「台中市學生午餐採購範本」第17條規定，「廠商有混充或假冒上述產品供貨不實情節，則加重罰則為20點。」20點代表應該終止契約、不得供餐。但有民眾陳情，某業者有以進口雞腿混充國產雞腿，謊報國產之情事，教育局卻僅僅追回國產食材獎金，目前仍繼續供餐。
陳文政說，自中央為了開放美豬美牛，以一紙公文取消台中食安自治條例部分效力後，已經嚴重打擊基層食安人員的士氣；法令的鬆綁，也讓部分業者覺得有機可趁。
陳文政表示，通膨造成營養午餐業者成本壓力極大，市府除了要思考營養午餐費用的調整外，更要做好食安把關的工作，避免學生吃下不明來源的肉品。盧秀燕市長也答覆，一定會嚴格把關，捍衛校園食安。
教育局表示，市府獲報後立即前往稽查午餐供應業者及上游廠商，現場雖暫無查到業者以進口肉品混充國產肉品的具體事證，但經要求業者限期提供雞肉進銷貨資料及國產可溯源食材證明，業者部分供應的棒棒腿無法證明為具有國產可溯源標章的產品，因此視為未提供國產可溯源標章的棒棒腿，即未於校園食材登錄平台登載正確詳實的食材資訊。
教育局已要求學校依契約規定處置，記最重20點並終止契約，追回及取消業者食材獎勵金補助，午餐供應業者疑涉讓公務員登載不實，已移送地檢署偵辦。
市長盧秀燕也答覆，對於食安，市府一向特別重視，一定會加強努力把關，捍衛學童食安。