泰國12年情侶要結婚了！喜曬定情照

泰國明星情侶Nadech、Yaya愛情長跑12年，終於在6月5日曬出求婚成功照，讓粉絲們相當興奮。現年31歲的Nadech有「泰國彭于晏」之稱，臉蛋帥氣和完美身材讓他一路長紅；而30歲的Yaya也是泰國一線女星，出演泰國版《當男人戀愛時》女主角，尚未上映便引起討論。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，Nadech和Yaya因戲結緣，2人自從2010年開始，合作1部電影和7部電視劇，是泰國人民心中的「國民情侶」。平時他們兩個也會透過社群平台曬出各種日常情侶照，甜蜜的感情讓粉絲們都相當喜愛。
Nadech是奧地利和華裔泰國人的混血兒，16歲開始擔任雜誌模特兒，並在娛樂圈打滾多年，在2014年成為泰國最年輕的影帝，他2020年曾演出電影《騙騙愛上你》，而讓亞洲觀眾都對他有種熟悉感。
Yaya則是挪威和泰國的混血兒，曾演出電影《把哥哥退貨可以嗎》，甜美的容貌讓她成為時尚界的寵兒。她從踏入演藝圈後便戲約不斷，在Instagram上更累積超過1200萬的粉絲，人氣相當驚人。
去年在泰國3台播出的古裝泰劇《金娜麗花紋》，便是國民情侶Nadech和Yaya主演的最新戲劇，兩人穿著古裝並合作調查懸疑案，兩人的顏值和演技都超高，讓粉絲們都為之傾心。Nadech曾在節目上表示，第一次跟Yaya合作演戲時便喜歡上她，但那時很害羞，不敢邀約她出來約會，直到第二次戲劇合作後他才鼓起勇氣邀她約會，在第二部作品上映時，兩人也在現實生活中談起了熱戀。如今，戀愛12年長跑後，兩人決定步入禮堂，非常幸福。