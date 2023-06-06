綠營側翼扭曲性騷談話！陳琬惠：拿高嘉瑜祭旗非常不公平

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陳琬惠也酸綠營，「如果讓想要求助的被害人好不容易鼓起勇氣想要發聲，卻說要把案子送到中常會，受害者敢把經歷告訴你們嗎？」
陳琬惠表示，民眾黨會提供單一窗口、信箱，只要有人遇到性騷擾就可以申訴，而民進黨前副祕書長林飛帆真的很離譜，明明都知情，卻僅用被害者沒有申訴就帶過，且在近期又神隱，畢竟每個受害者不一定都敢去揭發，「假設受害者不申訴，後面的轉介服務、心理支持等都要做，民進黨做了嗎？不能僅在事發後說有相關資源，這完全不是處理事情的態度，林飛帆後面也不能什麼事都不做。」
陳琬惠說，當聽到性騷擾事件，同事們可以鼓勵、給予心理支持、走救濟管道等，這次社會上爆發許多事件是很好的時間跟機會，可以審視反映管道能否暢通，立法院也可以去思考相關性別平等法律是否夠周全，整體公民意識也要有所提升，
陳琬惠指出，民眾黨遇到類似事件都會立刻處理，不能像民進黨一樣拖9個月才辦，而有些問題是加害者不知道自己已經造成性騷擾，這部分都有請黨內同仁上課訓練，避免相關事件發生。
針對綠營側翼扭曲高嘉瑜談話，陳琬惠說，這就是民進黨慣用手法，高嘉瑜願意就事論事，還被側翼拿出來祭旗，真的是非常不公平。
陳琬惠進一步說，「民進黨立委范雲跟林靜儀也都是先把糞潑給其他黨，不檢討自己黨內問題，而我剛出道時是很崇拜婦運前輩，很多人都跟民進黨有相同理想，不管是平權還是婦女權益，都是民進黨喊得最大聲，結果現在爆發許多性騷擾事件，民進黨還在為了自救以及權勢，對被害者就是另一種傷害，且高嘉瑜先前還遇到過林秉樞事件，願意出來講就是希望民進黨可以更好。」
陳琬惠呼籲民進黨主席賴清德必須管好側翼，如果要繼續用這樣方式處理所有民進黨遇到的問題，而不捍衛過去價值，那選戰到最後，選民都會用選票來抵制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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