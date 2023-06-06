5億高中生死因出爐！無毒物反應 律師痛斥「這點」讓他難以接受
5億高中生墜亡案，案發至今疑點重重，家屬不但委託律師、並向市議員陳情，更請來知名法醫高大成協助勘驗。台中地檢署今（6）日召開第三次偵查庭，並傳喚賴母到案。律師許哲維透露，賴姓高中生的死因鑑定報告，顯示爲墜樓身亡，且無驗出毒物反應，許哲維認為，該份調查存在許多疏失，包括檢驗毒品的項目太少，也並未封鎖現場，且調查人員是在案發數小時後，甚至隔了好幾天才去做鑑識，導致現場事證早已消失殆盡，「這點我個人比較難接受」。
記者孫唯容／綜合報導
針對5億高中生案，檢方今天召開第三度偵查庭，並傳喚賴母到案協助釐清案情，在偵查庭結束後，賴母面對媒體首度發聲，首先感謝檢調、法醫高大成、媒體和大眾關心，沈痛喊話「一定要還我兒子一個公道，還我兒子一個清白。」
律師許哲維受訪時則表示，檢方給的死因報告顯示主要死因為「內出血」導致臟器破裂死亡，與賴男手上的針孔無直接關係，不過賴姓高中生既無骨折，也沒驗出毒物反應，至於是否有他殺嫌疑，檢方則未下定論。
許哲維坦言，該案調查存有諸多矛盾疏失，針對毒物檢測部分，他認為認為驗的種類不夠多，再加上案發現場的10樓並未封鎖，調查人員也隔了數小時，甚至是數天才去做鑑識，導致嫌疑人與其家屬，都能返回案發現場，「這件事情我個人比較難接受。」