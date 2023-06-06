控前東家欠薪！「網紅波特王」槓上火星叔叔挨告誹謗 法院判決曝
YouTube網紅「波特王」，去年拍片指控經紀公司老闆「火星叔叔」欠薪、限制拍片數量，雙方進而對簿公堂，案經審理，高雄地院認為，波特王言論不構成誹謗，判處無罪，全案可上訴。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，波特王去年離開前經紀公司聚暘新媒體後，自創新的粉絲團及IG，並於同年月上傳「海水退了」、「澄清不時言論」等影片，指控公司因不滿「粉紅月報」影片，故限制產出數量，從一個月8支變成1個月2支，另外也提到「前公司利用自己的肖像來賺錢，卻沒給商品分潤」、「看著老闆從租屋到買4間房，還有賓士休旅車，但我反而被欠錢，到現在仍騎機車代步」等語。
聚暘新媒體知悉後，認為波特王在影片中散布謠言，導致公司遭網軍留言霸凌，營收也因此大幅度下滑，故對波特王提告，法院審理後表示，雙方確實曾就更新數量多寡討論，言論具有真實性，另即使公司每月給付固定報酬，但與波特王直播中所提的肖像權、廣告分潤等內容無關，難認有何誹謗的客觀行為存在。
至於欠錢部份，法官則指出其他公司業配款項已匯給聚暘公司，但公司入帳後的確沒將分潤給波特王，因此綜合上述事證，判處其無罪，全案仍可上訴。