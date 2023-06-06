名家論壇》蕭徐行／性騷、詐欺、黑槍　民進黨負面野火燒不盡

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民進黨會這樣引起民眾的公憤，當然就在於同志們心中只有自己沒有人民，當重要大事發生時，只關心自己有沒有受到影響，只會馬上推卸責任，完全無視民眾為何會受害，要如何保護民眾的利益。遠的如新冠疫苗購買案例，政府情願讓人民受病毒摧殘，故意刁難有實際藥效的BNT疫苗進口，即使郭台銘、慈濟等等個人或單位願意以慈善之名輸入疫苗拯救普羅大眾，也照樣處處刁難、時時阻擋，終致民怨大起，讓民進黨去年九合一大選發生墜崖式慘敗。
接著，在論文案上不願面對問題，硬挺著說謊，還處處獵巫，希望降低論文抄襲風暴的羞恥感，結果論文抄襲事件大大重傷民進黨的政治人物，許多政治人物的前途更因此中斷。
此外，去年中很多年輕人被網路詐騙，前往東南亞受到人身自由的限制，暴力的暴凌並被迫從事非法詐欺工作，民進黨初期的態度不是怎麼協助這些受害者脫困，反而是把發生詐騙的責任推向中國，全然無視這些在台灣找不到適當工作的年輕人，每天坐困愁城，只好鋌而走險的悲哀。如今，新聞風潮過去了，年輕人就業問題仍然不見改進，民眾仍然生存在不安定的生活狀態中。
性騷醜聞在民進黨不在是單一個案，正朝向全面風暴的情勢發展，而且逐步燒向政府單位、相關單位，除了讓人見識到人性的醜陋外，宛如一場暴風雨強力來襲；更糟糕的是已經狂燒數個月的imb詐騙案，正往法務部長蔡清祥燒去，由於主嫌透過在綠營的管道到處詐騙民眾以及掏空國家資產，民進黨想要把藍營拉下水，反而讓更多的弊案浮上檯面。
如今面對千瘡百孔的國政亂象，應該要主負其責的蔡政府如今躲在防空洞中，完全不動如山，完全甩鍋不理；卻讓才接任半年黨主席的賴清德承擔責任，這樣的「蔡賴相鬥」正說明了英系與新潮流的新仇加舊恨，讓該負責的人不願負責，想要負責的人負不了責任，引起了過去許多支持民進黨人士的不滿，以至於賴清德的民調雖然領先，卻始終處於不安全的領先中。
現在曝光的性騷案，幾乎多數是發生在蔡英文擔任民進黨黨主席之後，面對這些性平問題的處理不當，蔡黨主席有很大的責失，蔡總統始終沒有誠懇的道歉，以及真摯的悔悟，彷彿像是繳交作業一樣，只是一文帶過，船過水無痕，完全推在了賴清德頭上。
面對鬧得全國沸沸騰騰的imb金融詐騙案，蓋多案例爆發時序以及權貴官商之間花天酒地、金權勾結也是發生在蔡主席擔任中華民國總統之後，難道蔡主席不該直接道歉認錯，蔡總統務必要求相關單位清查貪汙疑雲，否則怎麼對得起兩次投票給蔡英文並賦予完全執政權的民進黨呢。
性騷風暴、官商勾結、槍擊不斷已經成為2023年的超級大風暴，民進黨不要以為民眾還會為了幾句「和平保台」的謊言就再繼續支持民進黨，或者動輒推卸責任的藉口。因為民眾面對居無門、食不安、又無法安居樂業的環境中。再讓性騷案、詐欺案與眾多官商勾結案發展下去，民進黨再執政的機率面臨考驗。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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