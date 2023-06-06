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名家論壇》蕭徐行／性騷、詐欺、黑槍　民進黨負面野火燒不盡

▲民進黨內性騷擾事件連環爆，一連串負面消息重挫形象。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.02）
▲民進黨內性騷擾事件連環爆，一連串負面消息重挫形象。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.02）

文／蕭徐行

性騷案對於性平價值與人權人性的破壞，就像夏天被高溫悶烤而四處蔓延的野火，燒掉了林木花草，也嚴重毀損了環境生態；即使許多女性娓娓道出自己的苦與愁，民進黨一點兒也不在乎這些同志們所受的傷害要如何撫平，他們計較的是怎麼可能只有民進黨有性騷問題，國民黨以及其他在野人士卻少有傳聞，於是挖瘡疤、扒潑糞就會成為這週民進黨人士努力的目標，他們知道只要往對方潑髒水越多，越把對手抹臭，民眾越不會發現他們如何假人權之名欺凌弱勢者的人權，並藉由選票懲罰民進黨。

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民進黨動輒抹黑對手，主要在訴求「天下烏鴉一般黑」，表達不是只有自己犯錯，大家都有錯；卻不在乎民眾因此受到的傷害與心靈上的驚恐。結果兩三天過去了，國民黨被指涉性騷擾的案例不像民進黨這麼多，也不像民進黨幾乎整個黨階層以及相關單位都被指控有發生性騷擾的案例，這讓因為支持同性婚姻合法化一度受到青年族群一面倒支持的民進黨，卻因為性平問題踢到了鐵板，讓年輕族群對於這樣的「人面獸心」，大加反彈。

民進黨會這樣引起民眾的公憤，當然就在於同志們心中只有自己沒有人民，當重要大事發生時，只關心自己有沒有受到影響，只會馬上推卸責任，完全無視民眾為何會受害，要如何保護民眾的利益。遠的如新冠疫苗購買案例，政府情願讓人民受病毒摧殘，故意刁難有實際藥效的BNT疫苗進口，即使郭台銘、慈濟等等個人或單位願意以慈善之名輸入疫苗拯救普羅大眾，也照樣處處刁難、時時阻擋，終致民怨大起，讓民進黨去年九合一大選發生墜崖式慘敗。

接著，在論文案上不願面對問題，硬挺著說謊，還處處獵巫，希望降低論文抄襲風暴的羞恥感，結果論文抄襲事件大大重傷民進黨的政治人物，許多政治人物的前途更因此中斷。

此外，去年中很多年輕人被網路詐騙，前往東南亞受到人身自由的限制，暴力的暴凌並被迫從事非法詐欺工作，民進黨初期的態度不是怎麼協助這些受害者脫困，反而是把發生詐騙的責任推向中國，全然無視這些在台灣找不到適當工作的年輕人，每天坐困愁城，只好鋌而走險的悲哀。如今，新聞風潮過去了，年輕人就業問題仍然不見改進，民眾仍然生存在不安定的生活狀態中。

性騷醜聞在民進黨不在是單一個案，正朝向全面風暴的情勢發展，而且逐步燒向政府單位、相關單位，除了讓人見識到人性的醜陋外，宛如一場暴風雨強力來襲；更糟糕的是已經狂燒數個月的imb詐騙案，正往法務部長蔡清祥燒去，由於主嫌透過在綠營的管道到處詐騙民眾以及掏空國家資產，民進黨想要把藍營拉下水，反而讓更多的弊案浮上檯面。

如今面對千瘡百孔的國政亂象，應該要主負其責的蔡政府如今躲在防空洞中，完全不動如山，完全甩鍋不理；卻讓才接任半年黨主席的賴清德承擔責任，這樣的「蔡賴相鬥」正說明了英系與新潮流的新仇加舊恨，讓該負責的人不願負責，想要負責的人負不了責任，引起了過去許多支持民進黨人士的不滿，以至於賴清德的民調雖然領先，卻始終處於不安全的領先中。

現在曝光的性騷案，幾乎多數是發生在蔡英文擔任民進黨黨主席之後，面對這些性平問題的處理不當，蔡黨主席有很大的責失，蔡總統始終沒有誠懇的道歉，以及真摯的悔悟，彷彿像是繳交作業一樣，只是一文帶過，船過水無痕，完全推在了賴清德頭上。

面對鬧得全國沸沸騰騰的imb金融詐騙案，蓋多案例爆發時序以及權貴官商之間花天酒地、金權勾結也是發生在蔡主席擔任中華民國總統之後，難道蔡主席不該直接道歉認錯，蔡總統務必要求相關單位清查貪汙疑雲，否則怎麼對得起兩次投票給蔡英文並賦予完全執政權的民進黨呢。

性騷風暴、官商勾結、槍擊不斷已經成為2023年的超級大風暴，民進黨不要以為民眾還會為了幾句「和平保台」的謊言就再繼續支持民進黨，或者動輒推卸責任的藉口。因為民眾面對居無門、食不安、又無法安居樂業的環境中。再讓性騷案、詐欺案與眾多官商勾結案發展下去，民進黨再執政的機率面臨考驗。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

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