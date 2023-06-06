凱莉逆風挺蔡阿嘎！點出挨罵原因 建議「這樣做」幫5家餐廳平反
擁有百萬粉絲追蹤的知名網紅蔡阿嘎，因為赴日旅遊拍攝影片，特別點名5家連鎖店是地雷餐廳，自覺食物不好吃，還要大家別去吃，並在店裡大聲喧譁批評，造成網友反彈，他連續兩次道歉仍難以平息眾人怒火，不過，脫口秀演員凱莉選擇逆風力挺蔡阿嘎，認為他會挨罵是因為大家太喜歡日本，怒指「美國Denny's」才是真的難吃，再度引起網路熱議。
記者江芷稜/綜合報導
凱莉在《百靈果NEWS》粉絲頁寫道，想幫蔡阿嘎說幾句公道話，坦言不尊重日本飲食文化確實失禮，「但我覺得這次會被炎上成這樣，最大原因還是因為台灣人太喜歡日本了啦！如果是去中國或泰國，甚至是美國拍踩雷影片應該都不會引起這麼多人的靠北」。
她說，表示看完影片後有一件事覺得被冒犯，就是蔡阿嘎點名不推薦5家餐廳中的日本Denny's，「他不推日本Denny's但竟然在那邊推薦美國的Denny's。靠北美國Denny's爆X難吃好嗎！每次去每次生氣。大家如果去美國玩千萬不要聽蔡阿嘎的建議」，並建議蔡阿嘎應該飛去日本再吃一次全部的餐廳，幫所有餐廳平反並道歉，「但吃的時候臉部表情會很扭曲」，刻意做出反差搞笑一番。
不過多數網友不認可這個說法，表示重點在於蔡阿嘎的失禮行為，無論在何地都會惹爭議，且中國、泰國網友反應更激烈，不會輕易原諒這種行為，「真正有禮貌的人，是不會分國家和種族的！」、「無法認同凱莉的說法，但還是尊重妳這麼說」、「在日本人旁邊說『他聽不懂儘量講沒關係』，不管是在美國、東南亞、歐洲都是超沒禮貌的行為」、「重點不是不能評難吃，而是明明就有更好、不打擾別人、不丟臉的作法」。