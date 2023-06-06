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達人看WWDC23！廖阿輝讚精彩「Vision Pro十萬必買」　可惜少1點

▲好久不見的「One More Thing」，果真帶來驚喜！由蘋果執行長庫克公布蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」。（圖／翻攝直播影片）
▲好久不見的「One More Thing」，果真帶來驚喜！由蘋果執行長庫克公布蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」。（圖／翻攝直播影片）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果WWDC23於台灣時間今（6）日凌晨1點舉辦，歷時2小時6分鐘，是近年WWDC最長的一場發表會。會中發表了5款硬體，由15吋大螢幕MacBook Air揭開序幕，最後整整45分鐘都給了壓軸頭戴裝置「Vision Pro」，可見其重要性。前後兩款裝置中間，有iOS 17、iPadOS 17等作業系統升級，算是一場誠意滿點的發表會。

針對蘋果WWDC23，科技達人廖阿輝滿意說：「超級精彩，前所未有！」他認為最大亮點就Vision Pro，即便價格破10萬，但他說「一定會買！」，而滿料的發表會，卻少了近期科技圈主戰場「生成式AI」的運用，廖阿輝認為有點可惜。

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長達2小時的發表會，廖阿輝認為壓軸「One More Thing」的頭戴裝置Vision Pro是整場活動的高潮，雖然MR、VR裝置早早就有其他品牌推出，但從發表會公布的細節都可以感覺到功能、規格都大幅超車其他VR、MR裝置，讓他忍不住說：「我一定會買！」

廖阿輝點出目前的狀況，Vision Pro配置單眼4k為目前頭戴裝置最高解析度，但M2晶片推不推得起雙4k是一個問題，另外，這種比較前瞻的硬體，賣到10萬，要走到大眾市場，可能還有一段路，或許後年推出一般版本，比較能走入消費市場，畢竟一般民眾要下手還是要介於高階平板或筆電的定位。

至於蘋果Vision Pro有沒有重新定義MR頭戴裝置？廖阿輝認為，蘋果似乎沒有要特別定義，但用接地氣的方式將MR、VR讓民眾知道，Vision Pro其實是一個新的應用方式，不是元宇宙虛無飄渺的東西，比較像是一個在生活中，沒有邊界、沒有大小限制的iPad或是iPhone。

▲一圖看懂iOS 17 有哪些更新。（圖／翻攝官方直播）
▲iOS 17 雖沒有大幅度的變革，但優化了不少功能。（圖／翻攝官方直播）
iPhone用戶相當關切的iOS 17更新亮點夠嗎？廖阿輝覺得蘋果作業系統都已經到了成熟的階段，要期望有很大的變革，似乎太過嚴苛，這次很多功能上的運用都已經整合到對用戶最好的階段。

但他揪出整場發表會的一點缺憾，「這次沒有看到類似ChatGPT 生成式AI相關運用，Siri的樣本數應該是全球最多，今年沒有順勢推進AI這波，有點可惜。」

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