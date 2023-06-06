達人看WWDC23！廖阿輝讚精彩「Vision Pro十萬必買」　可惜少1點

針對蘋果WWDC23，科技達人廖阿輝滿意說：「超級精彩，前所未有！」他認為最大亮點就Vision Pro，即便價格破10萬，但他說「一定會買！」，而滿料的發表會，卻少了近期科技圈主戰場「生成式AI」的運用，廖阿輝認為有點可惜。
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廖阿輝點出目前的狀況，Vision Pro配置單眼4k為目前頭戴裝置最高解析度，但M2晶片推不推得起雙4k是一個問題，另外，這種比較前瞻的硬體，賣到10萬，要走到大眾市場，可能還有一段路，或許後年推出一般版本，比較能走入消費市場，畢竟一般民眾要下手還是要介於高階平板或筆電的定位。
至於蘋果Vision Pro有沒有重新定義MR頭戴裝置？廖阿輝認為，蘋果似乎沒有要特別定義，但用接地氣的方式將MR、VR讓民眾知道，Vision Pro其實是一個新的應用方式，不是元宇宙虛無飄渺的東西，比較像是一個在生活中，沒有邊界、沒有大小限制的iPad或是iPhone。
iPhone用戶相當關切的iOS 17更新亮點夠嗎？廖阿輝覺得蘋果作業系統都已經到了成熟的階段，要期望有很大的變革，似乎太過嚴苛，這次很多功能上的運用都已經整合到對用戶最好的階段。
但他揪出整場發表會的一點缺憾，「這次沒有看到類似ChatGPT 生成式AI相關運用，Siri的樣本數應該是全球最多，今年沒有順勢推進AI這波，有點可惜。」