前市府顧問洪智坤遭控性騷擾　柯文哲：跟我有什麼關係？

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現場媒體表示，洪智坤遭導演指控涉性騷擾，還說 :「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」等言語，洪智坤也道歉了，站在一旁的黨副秘書長許甫補充，洪智坤是在2010年高雄市長選舉擔任陳菊競選辦公室主任時涉性騷擾，柯文哲聽聞後反問：「跟我有什麼關係？」
記者追問，洪智坤過去也曾擔任過柯市府顧問？柯文哲直言 :「哇！天啊！」「如果這樣的話，實在是負責不完！」
被問到怎麼看民進黨性騷擾案連環爆，青年、婦女票恐流向柯文哲？柯文哲回應，自己一開始就說不要個案處理，但沒想到隔一天後發生這麼多案子，顯然還是制度上有什麼問題，有問題就來改，不要無限上綱，要比較誠實面對問題。
柯文哲強調，面對問題是解決問題的第一步，常常要把問題釐清，到底問題是怎麼發生的？有時候要花很長的時間，他仍主張大家能夠比較正面去處理社會問題，不要就是晚上call-in節目罵一罵，罵完後又什麼都沒改。
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