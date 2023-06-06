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前市府顧問洪智坤遭控性騷擾　柯文哲：跟我有什麼關係？

▲ 政壇性騷擾案連環爆，連帶掀起台灣#metoo運動，一名陳姓導演昨指控某高雄市長幕僚2010年曾對她性騷擾、摸胸，還說「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」，並透露這人橫跨白綠陣營，前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤於臉書發文致歉。（圖／新頭殼）
▲ 政壇性騷擾案連環爆，連帶掀起台灣#metoo運動，一名陳姓導演昨指控某高雄市長幕僚2010年曾對她性騷擾、摸胸，還說「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」，並透露這人橫跨白綠陣營，前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤於臉書發文致歉。（圖／新頭殼）

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政壇性騷擾案連環爆，連帶掀起台灣#metoo運動，一名陳姓導演昨指控某高雄市長幕僚2010年曾對她性騷擾、摸胸，還說「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」，並透露這人橫跨白綠陣營，前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤於臉書發文致歉。由於洪智坤也曾擔任過柯市府市政顧問，民眾黨總統參選人柯文哲今（6日）被問及看法，他反問：「跟我有什麼關係？」還說「哇！如果這樣的話，那實在負責不完了！」

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正在訪日的柯文哲上午前往拜會眾議院參議員並受訪，被問及怎麼看前幕僚洪智坤遭控性騷擾，柯文哲表示，其實自己也不曉得細節，所以沒辦法回答。

現場媒體表示，洪智坤遭導演指控涉性騷擾，還說 :「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」等言語，洪智坤也道歉了，站在一旁的黨副秘書長許甫補充，洪智坤是在2010年高雄市長選舉擔任陳菊競選辦公室主任時涉性騷擾，柯文哲聽聞後反問：「跟我有什麼關係？」

記者追問，洪智坤過去也曾擔任過柯市府顧問？柯文哲直言 :「哇！天啊！」「如果這樣的話，實在是負責不完！」

被問到怎麼看民進黨性騷擾案連環爆，青年、婦女票恐流向柯文哲？柯文哲回應，自己一開始就說不要個案處理，但沒想到隔一天後發生這麼多案子，顯然還是制度上有什麼問題，有問題就來改，不要無限上綱，要比較誠實面對問題。

柯文哲強調，面對問題是解決問題的第一步，常常要把問題釐清，到底問題是怎麼發生的？有時候要花很長的時間，他仍主張大家能夠比較正面去處理社會問題，不要就是晚上call-in節目罵一罵，罵完後又什麼都沒改。

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