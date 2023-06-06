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一帶一路反害己？窮國還不了錢　中國海外呆帳飆至2.3兆元

▲中國透過一帶一路倡議，對新興國家大撒幣，現在面臨龐大呆債問題。圖為肯亞鐵路。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國透過一帶一路倡議，對新興國家大撒幣，現在面臨龐大呆債問題。圖為肯亞鐵路。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國持續推動「一帶一路」倡議計畫，透過港口、公路、鐵路等基礎建設，在亞洲到非洲、歐洲等國家擴大自身影響力，如今卻面臨呆帳問題。中國海外貸款債權問題不斷擴大，有數據顯示，從2020年到2022年間，未按照最初約定償還的「問題債券」達到768億美元（約台幣2.35兆元），是2017年至2019年的4倍之多，顯示出一帶一路已經成為中國的金融負擔。

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根據《日經亞洲》報導，由於新冠肺炎疫情大流行和通貨膨脹等因素，造成參與中國「一帶一路」倡議計畫的多數新興國家經濟疲弱，導致中國海外貸款問題迅速惡化。榮鼎諮詢（Rhodium Group）調查顯示，從2020年到今年3月底，中國機構向世界各地公路、鐵路、港口、機場和其他基礎設施提供的一帶一路貸款中，有785億美元的借款無法收回。

這是過往同期的4倍多，據先前榮鼎的統計，在2017年至2019年底的3年間，一帶一路有170億美元的借款變成壞帳。其中，疫情初期的2020年為487億美元，明顯較多，2022年也達90億美元，是2019年的2.8倍。

過去10年，中國透過「一帶一路」基礎設施項目擴大全球影響力，向亞非歐國家提供巨額貸款，使許多國家掉進債務陷阱。但隨著問題債務的積累，這項工程也漸漸放緩。美國企業研究所數據顯示，直至2019年，中國每年的投資額約為1000億美元，但在疫情期間有所減少，從2020年開始減少至每年約600億至700億美元。

隨著難以求償的情況不斷增加，專家認為，中國近年來為了「救自己的銀行」，又加緊向這些國家提供緊急紓困貸款。據世界銀行、哈佛大學肯尼迪學院、AidData和基爾世界經濟研究所研究人員的研究報告，從2000年至2021年底之間，中國對發展中國家的紓困貸款總額為2400億美元，而在2019年至2021年底，這種紓困貸款的總值達到1040億美元。

報導指出，儘管中國擁有世界上最大外匯儲備，但若是放任不良債權，有可能增加中國的金融風險。截至4月底，中國外匯儲備達到3.2兆美元，但其中大部分都用於向發展中國家提供貸款，因此難以動用。「若壞帳增加，中國有可能出現外幣短缺的風險增大」。

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