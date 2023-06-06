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獨／林志玲結婚4週年「第一次告白」！AKIRA：會陪伴老婆度過困難

▲AKIRA跟林志玲2023年6月6日結婚4週年，他很感謝家人多年來的陪伴與支持。（圖／資料照）
▲AKIRA跟林志玲2023年6月6日結婚4週年，他很感謝家人多年來的陪伴與支持。（圖／資料照）

記者陳雅蘭/專訪

台灣第一名模林志玲跟日本男團「放浪兄弟EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）今（6）日結婚滿4週年，AKIRA獨家接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露剛結束「EXILE THE SECOND」的東京演出，今天特別空出時間，要好好跟家人度過。問及有無準備驚喜給老婆？AKIRA表示會讓「歡笑」不間斷，用「愛」陪伴太太度過所有困難跟挑戰。

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▲▼AKIRA剛結束東京的演出，今天也是他出道17週年。（圖／LDH）
▲▼AKIRA剛結束東京的演出，今天也是他出道17週年。（圖／LDH）
▲▼AKIRA剛結束東京的演出，今天也是他出道17週年。（圖／LDH）
 
除了跟林志玲結婚滿4週年，今天也是AKIRA出道第17週年，他曾向記者透露，「數字6」對他來說別具意義，因為AKIRA小時候踢足球時，老師給了他6的背號，因為是人生第一次得到的號碼，所以記憶深刻，加上自己是6月6日加入「放浪兄弟」出道、與林志玲登記結婚也是6月6日，所以對「6」情有獨鍾；2020年他來台擔任富邦悍將棒球隊開球嘉賓時，更以6當作背號；不過他強調，與老婆的結婚紀念日並非刻意挑選，就是時機非常剛好選在當天結婚。

AKIRA上週剛結束「EXILE THE SECOND」於東京的演出，今天會好好跟家人、朋友度過；對於出道滿17年，最有感觸的就是「自己成長了不少」，他說：「很開心，也替自己感到驕傲。這17年來，光靠自己是絕對無法走到這一步！」AKIRA很感謝陪伴他成長的夥伴、無私支持他的工作人員，自己才有現在的一切，「希望接下來能夠更精進自我，更加體現Love Dream & Happiness的精神，將元氣和力量傳遞給每個需要的人」。

雖然忙於日本巡演，AKIRA在台灣也一刻不得閒，除了出席時尚跟食品活動、服飾代言，還合作王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲等人主持節目《神祕五金行》，AKIRA透露目前體力還行，也覺得主持台灣節目獲益良多、十分新鮮有趣，「在台灣的這些工作是很激勵自我，讓我更加成長的。」AKIRA也因如此，不時萌生想當「日本和台灣兩地交流」的橋梁；也許願有一天可以表演節目片尾曲〈Never Say Goodbye〉給台灣歌迷看。

▲林志玲首度公開告白AKIRA。（圖／優酷台灣-APP搶先看YouTube）
▲▼林志玲首度公開告白AKIRA「不知道的祕密」。（圖／優酷台灣-APP搶先看YouTube）
▲林志玲首度公開告白AKIRA。（圖／優酷台灣-APP搶先看YouTube）
 
林志玲上週作客蔡康永的節目《眾聲》，第一次公開跟AKIRA重新見面的契機，2人原本認識8年突然斷聯，有一天AKIRA主動聯繫林志玲，更找藉口要求見面，他們就因此陷入熱戀，林志玲說：「老天爺可能真的希望我們要在一起。」更認為當時的年紀，已經沒有異性敢追求她，「他就是把我看做是一個普通的女孩，我已經很久沒有被人追的感覺了」，坦言現在回想當時的過程「小鹿還是會亂撞」，也因為AKIRA的「認真」跟「勇氣」充滿魅力，她才答應交往、主動求婚。

林志玲透露，她所追求的是「嫁給愛情」，會認定AKIRA也不是因為市場、職場、經濟能力，她也不在乎外界對於這段台、日婚姻的好壞評價，因為陪伴自己下半輩子的並非上述原因，而是「這一位（AKIRA）」。林志玲表示這段心裡話「AKIRA都不知道」，透露AKIRA不會在意跟刻意翻她的過去，2人都屬於活在當下、開心就好，只看著眼前所看到的一切，以及「眼前的人」；《NOWnews今日新聞》詢問AKIRA是否要回應老婆的告白？經紀人委婉拒絕。

對於今天結婚滿4週年，AKIRA很謝謝家人跟朋友的陪伴，透露有留時間跟家人度過。他表示因為現在有了兒子，時刻都抱持感恩的心，「多了一位家人，也是每天都一起分享著那份喜悅。因為有了家庭的這份責任感，也讓我和志玲的情感更加的深厚了。」AKIRA說今後依然會讓彼此的歡笑不間斷，陪伴老婆度過每一個困難與挑戰，並持續自我成長。

AKIRA最後表示：「對於默默守護著我們幸福的夥伴們，以及一直支持著我們的所有粉絲朋友，希望我們能成為分享『愛』的家庭，回報給所有人。藉由這次的機會，要好好傳達給大家我們內心的謝意。希望大家都能有平安健康，充滿光輝的每一天。」

▲AKIRA和EXILE THE SECOND共同創作節目片尾曲〈Never Say Goodbye〉。（圖／LDH提供）
▲AKIRA和EXILE THE SECOND共同創作節目《神祕五金行》片尾曲〈Never Say Goodbye〉。（圖／LDH）

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