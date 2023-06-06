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加上環境中瀰漫汽機車、冷氣排出的熱氣，導致人體的汗水與體熱排散不暢，經常會感到睏頓倦怠，好像怎麼睡都睡不飽，四肢也都重重的，疲乏無力。還感到食慾不振，飯後腹脹與腹瀉；頭皮、肌膚易出油，長出濕疹、痘痘等。
芒種節令的養生之道，應注意注重：「除濕」與「消暑」！高慈婷建議，這時候的應用 2 原則來養生：清除脾胃濕熱、解暑養心，透過氣功導引八段錦、穴道按摩、中藥茶飲、飲食補水讓身體變得更輕盈。
原則 1 清除脾胃濕熱
中醫認為，五臟中的「脾」有運化體內水分濕氣的功能，同時也主導人體四肢肌肉。高慈婷解釋，一旦體內外濕度太高，會阻礙「脾」的除濕效率，就特別容易感到四肢無力、精神倦怠、腹脹與腹瀉，甚至還會冒出濕疹痘瘡、連舌苔都黃黃厚厚刷不掉，即使刷掉又會再長出來。
這樣做！多喝水代謝濕氣
她提醒，這時候不是要減少飲水量，反而要多多補充水分，來代謝體內陳舊的濕氣。沖泡中藥茶飲飲用可以補脾胃之氣、加強除濕利水；另方面用來取代添加高鹽味精的湯品、含糖冰涼的手搖飲，讓處於濕悶夏天的身心更舒爽。
酸梅湯
材料：烏梅 20 公克、山楂 15 公克、陳皮 10 公克、荷葉 10 公克、洛神花 10 公克。
做法：用 1500C.C. 水煮沸，轉小火再煮 15 分鐘，放涼可以茶代水飲用，也可加入適量冰糖。
適用：夏季流汗量大、易長痘瘡，伴有腹脹、消化不良、食慾不振的族群。
這樣做！穴道按摩幫助排濕
按壓足陽明胃經的足三里穴、上巨虛穴、豐隆穴，至出現痠脹感；反覆輕輕畫圓揉按肚臍周圍，以及任脈的中脘穴，可舒緩腸胃不適，並幫助身體代謝掉多餘的濕氣。
原則 2 養心解暑
高慈婷表示，夏季酷暑讓人感到心浮氣躁、情緒不安的時候，可選擇入心經的紅色食材，像是可補心氣、養心血又可助眠安神的紅棗，入菜或沖泡茶飲，就能安定煩躁的情緒。
這樣做！多吃養心顧脾胃食物
其他也可多吃養護脾胃的山藥、秋葵、蓮藕、蓮子、木耳等，還能清走腸胃熱氣，也是很好的夏日食療選擇。或適量吃些寒涼性質的瓜類、豆類，像是苦瓜、絲瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆薏仁，也有去火、解毒的功效。
她提醒，如果是容易皮膚過敏者，在夏日應避免酒類、烤炸、辛辣，也應暫時避免食用當季許多屬性偏熱性的水果，例如：鳳梨、榴蓮、芒果、荔枝等，以免加重皮膚的發炎反應。
這樣做！按摩穴道促進循環
高慈婷建議，可多按壓頭頂正中央「百會穴」，與雙手小指頭末梢橈側的「少衝穴」，來促進全身氣血循環。
時常按壓百會穴，除了可緩解頭痛、止暈，還有提神醒腦、促進頭皮新陳代謝的功效。特別的是，體內濕氣較重的人，按壓百會穴時，會覺得頭頂痠脹感特別明顯。
位於小指頭末梢橈側、指甲邊邊的少衝穴，是屬於心經的穴道，平時常常輕柔按壓，就可起到保健心臟血管的功效。早晚各 1 次，每次 3 分鐘，可以調整自律神經及內分泌，安定身心、緩和情緒。
這樣做！氣功導引健脾除濕
高慈婷提到，中醫氣功八段錦中的「兩掌托天，理三焦式」，可透過肌肉四肢的屈伸、筋骨的鬆緊，達到引導氣血流通輸布全身，有助於生發陽氣，更有益氣養心，健脾除濕的效果。
諮詢專家：陽明馬光中醫診所中醫師 高慈婷
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 明天是「芒種」！濕、熱夾擊讓人頭重、睏頓、無力…中醫師教你消暑除濕 2 原則