楊繡惠遇塞車「尿意擋不住」！閨密拿塑膠袋給她裝 慘況曝光
楊繡惠日前上節目《一袋女王》分享別人好心幫忙卻愈幫愈忙的慘痛經歷，她表示有次閨密陪她去南部作秀，回程時她忍著尿意上路，豈料上路沒多久就遇到塞車，她尿意頓時湧現，閨密當下拿出一個塑膠袋，叫她去後座尿，楊繡惠心想這個提議不錯，就在她解放完拿起塑膠袋時，突然「啪」的一聲，塑膠袋竟然破了，她這才發現塑膠袋底有個洞，尿液瞬間被車內地毯吸好吸滿，還溢到前座，讓她只能忍著滿車尿臭，一路塞車回台北。
記者郭佩蓉/綜合報導
楊繡惠某次要到南部作秀，想說一個人開長途車很無聊，就邀閨密陪她一起去。表演結束後，她想說開車回台北還有很長一段路，決定在作秀的餐廳上個廁所再走，沒想到廁所大排長龍，她一排隊就一堆人搶著在廁所前面跟她合照，讓她直接放棄忍著尿意上路。沒想到上路沒多久就遇到塞車，開開停停讓楊繡惠尿意頓時湧現，到了非尿不可的境界，但要到下一個休息站至少還要40分鐘以上，楊繡惠實在無法再忍。
此時閨密就提議要楊繡惠車停路肩，把車門打開，蹲在兩個車門中間尿尿，楊繡惠心想現在車速這麼慢，一蹲下去屁股不就被看光光，她以後還怎麼做人，就立刻拒絕。但迫切的生理需求讓她實在無法繼續上路，閨密這時從包包中拿出一個塑膠袋，叫她去後座尿好了，楊繡惠心想這個提議不錯，趕緊停路肩，拿著塑膠袋到後座一陣解放，就在楊繡惠直呼暢快舒服的拿起滿是尿液的塑膠袋時，突然「啪」的一聲，塑膠袋竟然破了，楊繡惠這才發現塑膠袋底有個洞，一傾而下的尿液瞬間被後座地板地毯吸好吸滿，還溢到前座，楊繡惠只能忍著滿車尿臭，一路塞車回台北。
由於回到台北已經夜深，她只能隔天再開去洗車，隔一夜加上又是夏天，打開車門讓她差點沒臭暈，去到洗車場後楊繡惠當然不敢說實話，只能謊稱是朋友的小孩在她車上尿尿，請洗車場幫她把車底清乾淨，不過再怎麼刷洗還是有味道，讓她無奈直呼：「我一個月都聞到我的尿騷味！」讓現場所有人笑翻。