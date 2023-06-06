林襄球場遭前職棒球星壁咚！當場「嚇到腿軟」：男女授受要清楚
女星林襄現為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員之一，擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋的她，累積了許多死忠粉絲，她甚至紅到海外，近日才到美國大聯盟為洛杉磯天使隊帶來「台灣日」表演，林襄也現身樂天桃猿於2到4日舉辦的「動紫趴」，並登台應援，沒想到卻在球場被前職棒球星方昶詠「壁咚」，讓她嚇到腿軟直呼：「我是一個男女授受很清楚的女生！」
記者賴禹妡/綜合報導
原是職棒選手的方昶詠，現在經營YouTube頻道《豹子腿方昶詠》，上週末他前往樂天桃猿「動紫趴」，在採訪時遇到剛從美國表演返台的林襄，方昶詠和林襄閒聊一陣突然說：「妳看起來有點累的樣子，時差好像還沒調過來，我有一個方式可以快速讓妳把時差調過來。」接著當場壁咚林襄，讓林襄嚇到腿軟蹲下，接著馬上站起來喊：「我精神超好！」
方昶詠採訪到最後還又壁咚林襄一次，讓林襄直呼：「好可怕哦！我是一個男女授受很清楚的女生。」影片曝光後，網友紛紛留言笑喊，「教練越來越敢了，真男人」、「今天終於要在公園開箱露營帳篷了嗎！？」方昶詠也在臉書發文向老婆認錯：「我聞到了一堆榴槤還有主機板往我家方向配送中⋯」