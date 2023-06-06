腎臟疾病水果別亂吃！「楊桃」是最大禁忌水果　國健署曝原因

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腎臟病水果要適量 高血鉀問題避免吃「這些」由於腎臟疾病會使腎臟功能衰退，主要由腎臟排出的鉀離子，就有可能會因此堆積在身體中，導致血液中鉀離子濃度過高，引發許多症狀，嚴重可能會有心律不整、心室纖維顫動等問題。
因此，有腎臟疾病的患者要小心鉀離子的攝取，而吃太多水果也會使得血鉀上升，所以水果攝取要適量。根據衛福部《慢性腎臟病健康管理手冊》建議，有高血鉀問題的患者，每天吃2－3個棒球大的水果營養就夠了。
而蕃茄、奇異果、哈密瓜、 香瓜、火龍果、櫻桃、草莓等是鉀含量較多的水果，也應盡量少吃。
腎病患者不可吃「楊桃」 神經毒素難正常代謝不過，楊桃可是所有水果中的最大禁忌，有腎臟疾病的患者應避免食用楊桃，但原因並不是因為鉀離子含量。國健署表示，楊桃含有未明的神經毒素，腎功能不佳者無法正常代謝，很多患者食用後會發生嚴重打嗝。
正常情況下，楊桃的神經毒素可被腎臟排出體外，但腎臟疾病患者可能會在食用後，因神經毒素無法排除而產生中毒症狀，如：打嗝、嘔吐等，嚴重可能會引起意識混亂，甚至死亡。
國健署提醒，腎功能正常之一般民眾食用楊桃並不會導致腎臟病，可以安心享用，但若已經是腎臟病患者，則要小心避免食用楊桃。
如何知道是否有腎病？ 國健署籲做2檢查至於要如何知道自己是不是腎臟病患者呢？國健署表示，民眾可以到醫院找醫生做腎功能檢查，或是利用40歲至64歲每3年1次、65歲以上每年1次的免費成人健康檢查，注意自己的腎功能變化。
國健署也再次強調，一般民眾吃楊桃並不會導致腎功能變差，而患有腎臟病者應依醫師或營養師之飲食衛教指導，瞭解哪些食物能不能吃，或能吃多少，才可控制病情，避免疾病惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58037
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