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女神郭雪芙節目初登場！看錯答案糗到爆　曾國城狂虧：要不要叫車

▲郭雪芙首次登場《全明星攻略》，結果講解題目時出糗，看錯答案內容，直接被曾國城笑虧：「姐！有沒有想先叫車呢？」（圖／東森綜合提供）
▲郭雪芙首次登場《全明星攻略》，結果講解題目時出糗，看錯答案內容，直接被曾國城笑虧：「姐！有沒有想先叫車呢？」（圖／東森綜合提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

曾國城、蔡尚樺主持的益智節目《全民星攻略》，日前錄製「耀眼的偶像演員高智商大過招」並邀請新戲《因為你如此耀眼》主要演員范少勳、林孫煜豪、郭雪芙、徐愷伶、鍾承翰 、袁子芸，一起動腦猜題搶獎金，結果看似冰雪聰明的郭雪芙，分析完後才發現出糗，讓曾國城不禁喊她一聲「姐！」直呼：「有沒有想先叫車呢？」

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首輪演員盃九九乘法大賽，為了爭取優先作答順序，大家卯足了勁，林孫煜豪卻因緊張過度，接連跳針敗給袁子芸。機會賽第一回合由鍾承翰率先答題，「國外研究發現哪種狀況下演員更容易得獎？」結果與他持相反意見的郭雪芙，頭頭是道講解著另一選項，後來自己把答案內容看錯，讓曾國城不禁笑虧她：「雪芙姐！有沒有想先叫車呢？」范少勳在旁跟著補槍：「可能妳現在要先換位子！（去命運區）」

▲郭雪芙首次登場《全明星攻略》，結果講解題目時出糗，看錯答案內容，直接被曾國城笑虧：「姐！有沒有想先叫車呢？」（圖／東森綜合提供）
▲鍾承翰（中）每答必錯，讓主持人曾國城（左）笑虧：「當作沒來過吧。」（圖／東森綜合提供）
眼看隔壁隔壁兩隊猜題如魚得水，每答必錯的鍾承翰依舊槓龜，望著同隊夥伴袁子芸直嘆：「不好意思！我要換位（去命運區）啊！」曾國城也開起兩人玩笑：「今天當作鍾承翰 、袁子芸沒來過好不好？」袁子芸則不斷苦笑：「幫我剪掉吧！」

第二回合郭雪芙作答時，被問到「哪種植物奶拉花較可以達到和牛奶一樣的奶泡效果？」范少勳則想起因戲上甜點店實習，印象中杏仁奶油脂含量較高，推測這選項關聯性最大，被說服成功的曾國城也大讚：「不是只有長個子也長腦子！」結果馬上被答案打臉，讓曾國城秒吐槽：「歸剛誒！說得…。」范少勳則笑說：「那我先叫車了！」逗趣反應讓大家哭笑不得。

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