桃機恢復榮景　這舉動「暖爆了」　桃園機場50位優秀楷模出爐

桃園機場身處國門第一線，在過去防疫期間日夜堅守崗位，如今迎來疫後復甦，據悉，桃園機場今年5月旅客人數已經突破千萬人，預估年運量將高達2800萬人次，遠高於預估值，桃園機場公司董事長楊偉甫說：「撥雲見日，準備好一同迎接疫後復甦潮。」
在表揚同仁會場中，楊偉甫特別有感表示，不管在任何時間，都可以看到同仁們用心服務入、出境旅客們，從國際機場協會ACI公布的機場服務品質ASQ評比，以及SKYTRAX的成績都是備受肯定，代表機場軟實力能夠與時俱進，盼未來藉由全體同仁的努力再造榮景。
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而這樣的小人物故事在表揚儀式不少見，桃園機場舉例說明，一名內政部移民署國境事務大隊特殊勤務隊科員黃翊鈞，曾協助一名患有失智症的德國籍婦人返家，由於婦人從桃園機場轉機時頓感時空錯亂不願搭機，他主動擔任橋樑，負責和婦人的家屬及航空公司溝通與聯繫，終於讓婦人順利搭機，讓民眾感受到屬於台灣專有的人情味。
昇恆昌顧客服務員陳宜雯，則是曾協助一名旅客找回遺失的護照和登機證。由於旅客想不起自己在哪弄丟證件，但陳宜雯鍥而不捨，按旅客行徑動線地毯式努力尋找護照及登機證，此舉讓旅客感到非常溫暖，事後特地寫信向其表達感謝之意。
中華航空地勤服務處標準組督導員李佑祥，疫情期間拿著捲尺穿梭櫃台，為的就是幫同仁量身打造適合的防疫隔板，讓同仁安心工作，除此之外也會協調分區辦公事宜，同仁笑稱他是「神燈精靈」，面對各種突發狀況都能迎刃而解。
另外，交通部觀光局旅客服務中心服務員鄭淑錦，在疫情期間協助一位長年居住美國回台奔喪，須住進防疫旅館的長輩。因其不擅用社群軟體，鄭淑錦就利用自己的手機加入檢疫所的LINE，並協助溝通和訂房，事後老太太感動哽咽向他道謝。
值得一提的是，今年選出的楷模共分為12類，除「年度服務楷模」的選拔活動外，特別新增「防疫楷模」獎項，包含最佳服務獎26人及最佳防疫獎24人，而桃園機場服務大聯盟有許多優秀的同仁，用心有溫度的服務也讓旅客賓至如歸。