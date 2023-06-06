大停水！桃市4區6/12起最長43小時　影響近17萬戶

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因應停水作業，台水公司規劃於蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站（各供水站地點查詢：https://www.water.gov.tw/dist2/Subject/Detail/79708?nodeId=6096、地圖點位：ttps://wateroffmap.water.gov.tw/supply），以供民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間為6月12日8時至21時、6月13日8時至21時、6月14日8時至12時。另外市府經發局官網也建置「6/12-6/14停水專區」(https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp)，最新停復水資訊及「飲用水供水站」均可上網查詢。
台水公司表示，本次規劃於6月12日開始停水施工，主要是考量讓民眾於週末六、日2天進行儲水作業，並利用12日0時至8時用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，在後續工程完成後，能儘早進行復水作業，減少停水時間。
經發局提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。另外在停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達因空轉過久產生高溫，導致馬達損壞或造成火災;若未關閉抽水機電源，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。