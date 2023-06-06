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大停水！桃市4區6/12起最長43小時　影響近17萬戶

▲台水公司二區處預定6月12日至14日辦理三項工程，屆時包括桃園4個行政區及新北市3個行政區將受影響停水，最長停水時數達43小時，提醒民眾提早儲水備用。（圖／桃園市政府提供）
▲台水公司二區處預定6月12日至14日辦理三項工程，屆時包括桃園4個行政區及新北市3個行政區將受影響停水，最長停水時數達43小時，提醒民眾提早儲水備用。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

為配合桃園市政府捷運綠線工程，台水公司二區處預定6月12日至14日辦理桃園區介壽路管線臨遷工程，併同辦理大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程，屆時包括桃園4個行政區及新北市3個行政區將受影響停水，最長停水時數達43小時，提醒民眾提早儲水備用。

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桃園市政府經發局表示，本次停水時間預定從6月12日（一）8時至6月14日（三）3時，最長停水時間為43小時，停水影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區，及新北市林口區、泰山區、五股區。桃園市停水戶數共約16.7萬戶，其中桃園區19個里及八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里，停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里及龜山區5個里，停水43小時約1.6萬戶。

▲因應停水作業，台水公司規劃於蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站。（圖／資料照，記者李春台攝）
▲因應停水作業，台水公司規劃於蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站。（圖／資料照，記者李春台攝）
因應停水作業，台水公司規劃於蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站（各供水站地點查詢：https://www.water.gov.tw/dist2/Subject/Detail/79708?nodeId=6096、地圖點位：ttps://wateroffmap.water.gov.tw/supply），以供民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間為6月12日8時至21時、6月13日8時至21時、6月14日8時至12時。另外市府經發局官網也建置「6/12-6/14停水專區」(https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp)，最新停復水資訊及「飲用水供水站」均可上網查詢。

台水公司表示，本次規劃於6月12日開始停水施工，主要是考量讓民眾於週末六、日2天進行儲水作業，並利用12日0時至8時用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，在後續工程完成後，能儘早進行復水作業，減少停水時間。

經發局提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。另外在停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達因空轉過久產生高溫，導致馬達損壞或造成火災;若未關閉抽水機電源，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

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