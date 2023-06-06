綠議員辦公室主任涉性侵竟回鍋議會 徐巧芯：女生看到他都離遠遠
民進黨接連爆發數起性騷案吃案事件，引發國內各界一陣#MeToo浪潮，性平事件再度獲得大量關注。國民黨台北市議員徐巧芯今（6日）爆料，台北市一名民進黨議員辦公室主任2018年曾涉性侵，被開除且被判刑1年10個月後，今年竟又回鍋同個職位，許多議會女生「看到他都離遠遠」。
Newtalk新聞 |黃順祥 綜合報導
徐巧芯今日在PTT爆料，有民進黨台北市議員的王姓辦公室主任在2018年曾藉口酒醉，向向另名議員助理的女友開口借套房休息，結果王男一時「性」起，模仿日本A片「寢取NTR」、「夫目前犯」情節，不顧該議員助理 睡在女友身旁，竟脫光光爬上床，壓在女子身上舔乳、磨蹭下體，對方驚覺大叫王名字， 吵醒男友，王才罷手。
根據判決，台北地院依乘機性交未遂罪判王徒刑1年10月，高等法院二審亦維持判決，案至最高法院最高法院駁回上訴定讞。
徐巧芯指出，自己有天在議會，突然發現這名性侵定讞的王姓男子突然回到議會，不少女生看到他都離遠遠，她諷刺，「後來才知道坐牢以後更生人還是可以在民進黨得到工作機會的」，不過，徐巧芯指出，王男2021年7月判刑確定，一年十個月是到2023年5月，但她查了議會公費助理異動人員名冊，發現王男3月就回議會重新聘用還是公費，且臉書還改了名字。
徐巧芯最後貼出這名涉性侵的王男與台北市議員張文潔的合照諷，「反正網路上改個名字就不會被發現了呢，賴清德應該要請他們去上性平課吧」。
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