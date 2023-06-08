獨／世界海洋日！「海龜女俠」婚禮超狂　拖賓客海邊撿450kg垃圾

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4年前發夢「淨灘婚禮」 聽1小時環境教育課才能吃飯
4年前採訪把大海當老闆的郭芙，她和我們分享如何從一位到海邊抓螃蟹的「小小生態破壞者」，進化成守護海龜、捍衛海洋的「海洋工作者」。那時，她與人平正計畫結婚，人平興奮描述他倆的夢想婚禮說，「婚宴要在淨灘後辦，賓客每人撿5公斤垃圾就能抵禮金，餐點採自助式，但動筷子前得先聽1小時環境教育課」。
可惜，當年（2019）底就爆發COVID-19，打亂2人隔年春天辦婚禮的計畫，而疫情依直到今（2023）年5月1日才降級，他們終於能好好在5月28日中午，好好辦場「海洋保育」婚禮。郭芙與人平也與《NOWnews今日新聞》分享他們這場超獨特的狂婚禮。
這場婚禮從喜帖開始，就採用電子喜帖，因為吃肉碳排放太高，婚禮請吃素食，喜宴現場的紙牌用廢紙做的、新娘「捧花」是荔枝、要自備餐盒裝喜餅，喜糖是荔枝、小番茄與巧克力，力求將垃圾量減到最低。郭芙笑說，喜餅量沒抓好，讓不少賓客都沒吃到，「實在抱歉」。
更誇張的是，新郎人平真的在婚禮上，逼賓客邊吃飯聽他上了半小時的海洋保育課，伴郎「鱟博士」穿龍蝦玩偶裝介紹鱟（音同「厚」），伴娘「海龜姊姊」加伶則穿海龜玩偶裝介紹海龜，3人接力上課，「不放過任何能宣傳海洋環境保育的機會」。望著在台上賣力講座的另一半，郭芙甜笑說「人平上講座時總是自帶光輝」。
至於賓客對海洋保育課的反應如何？人平說當他們逐桌敬酒時，多數賓客對講座內容「反應良好」，不少人更是聽完講座後，才臨時決定要帶孩子一同參加接下來的淨灘活動。
是的，吃完喜酒還得去淨灘！雖然吃喜宴時還得聽海洋保育課，但是至少有冷氣吹，這場婚禮最逼人的壓軸正是淨灘，吃完飯後出動2輛大巴士，載了60人，「專車」拖著賓客到萬里風箏坪海岸淨灘，而且還要比誰撿得多，一行人就這樣頂著大太陽，總計撿了450公斤的海廢垃圾。該處海灘在他們這次來之前，已經將近2個月沒人來，「收穫量頗豐」。
超怕親戚無法接受淨灘 結果姑丈撿得好認真
婚禮規劃以減少垃圾跟碳排為出發點，郭芙分享說，新娘捧花她一開始就打算「用吃的」，查了當季盛產的水果，一見到紅紅的荔枝就決定是它了，婚禮小物則是工作室的「廢油皂」。
郭芙也說，最後的淨灘環節讓她又期待又怕受傷害，「不知道親戚到底能不能接受」，幸好最後見到堂哥、堂姐、表姐還有姑丈都一起來淨灘，而且「撿得很認真」，讓她訝異又開心。
還記得，4年前的那次專訪，曾和郭芙與人平談到「生孩子」這件事，當時兩人說「因為環境太糟了，生了小孩怕害了他」。但兩人的寶貝兒子卻在去年3月底報到，事意外嗎？人平笑說，其實是「順其自然」，他們將孩子取名為「加洋」，是「為海洋加油」之意，讓他們更有推動海洋環境改革的驅動力，也是想讓這份「任務」，繼續由孩子傳承下去。